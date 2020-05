Technotown: ecco gli appuntamenti dal 28 al 31 maggio

Anche questa settimana bambini, adulti e famiglie potranno giocare da casa e divertirsi con le attività digital a distanza proposti da Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Ogni pomeriggio in programma l’appuntamento con le divertenti sfide ludico-creative a distanza. Si gioca individualmente o in squadra utilizzando gli oggetti comuni che ciascuno ha in casa a portata di mano e facendo appello a tutta la fantasia e creatività. Basta collegarsi al sito www.technotown.it e scegliere una delle sfide in calendario. Per quelle in partenza viene mostrato un apposito countdown, così che tutti possano collegarsi alla stessa ora e iniziare la sfida. Scaduto il tempo a disposizione, si invia la foto della propria creazione all’indirizzo e-mail lab@technotown.it ottenendo così un primo punteggio per entrare nella Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori. Il punteggio iniziale può essere incrementato con altri extrapunti in base ai like che le foto delle proprie creazioni ricevono sui canali social Facebook, Instagram e Twitter di Technotown.

Sul sito web e sui canali social, bambini e adulti possono fruire in ogni momento di tanti e diversi contenuti digitali con i quali lo staff di Technotown arricchisce di continuo le sue curiose e creative rubriche.

Inoltre, sino alle ore 18.30 di venerdì 29 maggio, tutti i TechnoAmici sono invitati a partecipare al sondaggio “A CHE ORA VORRESTE PARTISSERO LE NOSTRE SFIDE?” postato sulla pagina facebook scegliendo con un like l’orario migliore in cui preferirebbero iniziare le Sfide in questa Fase2.

PROGRAMMA DELLE SFIDE CREATIVE DAL 26 AL 31 MAGGIO

Giovedì 28 maggio

ASCIUGAMANI D’AUTORE – Attraverso il solo utilizzo di asciugamani, i concorrenti dovranno ricostruire le locandine di alcuni tra i film più importanti della storia del cinema internazionale.

Venerdì 29 maggio

NOVITA’ > SFIDA DADAISTA – Ci si sfiderà a costruire opere dadaiste partendo da un tema estratto a inizio gara.

Sabato 30 maggio

ART@HOME – Gli sfidanti riprodurranno con qualsiasi materiale e senza limite alla creatività, alcune opere conservate nelle collezioni dei Musei Civici.

Domenica 31 maggio

SFIDA SCELTA DAL PUBBLICO – Come ogni domenica la sfida pomeridiana verrà scelta direttamente dal pubblico attraverso la votazione sulla pagina facebook tra le sfide proposte.

TECHNOTOWN

Via Lazzaro Spallanzani, 1/a (Villino Medioevale – Villa Torlonia)

www.technotown.it – lab@technotown.it

Facebook: @Technotown-Ludoteca-a-Villa-Torlonia

Twitter: @technotownroma

Instagram: @technotownroma

#laculturaincasaKIDS