Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, alle ore 21, lo Spazio Teatro No’hma presenta in esclusiva sui propri canali digitali lo spettacolo The Long Pigs, una produzione della compagnia circense australiana WE3, che per la prima volta partecipa all’annuale Premio Internazionale intitolato alla memoria di Teresa Pomodoro, fondatrice del Teatro di via Andrea Orcagna a Milano.

Ambientato in un mondo surreale che avrebbe potuto essere creato da Tim Burton, The Long Pigs racconta la storia di tre pagliacci assassini che lavorano duramente per raggiungere il loro obiettivo: liberare il mondo da tutti i clown dal naso rosso. Uno spettacolo originale, ironicamente oscuro e spaventosamente divertente, in cui l’orrore incontra la commedia.

The Long Pigs avrebbe dovuto debuttare in anteprima nazionale al No’hma per l’XI edizione del Premio Internazionale; tuttavia, a seguito della sospensione delle rappresentazioni dal vivo, il Teatro ha deciso, d’accordo con la compagnia australiana WE3, di pubblicare sui propri canali web il video dello spettacolo registrato nel 2014 presso il Fortyfivedownstairs Theatre di Melbourne.

“Da oltre dieci anni ospitiamo compagnie teatrali provenienti da ogni angolo del pianeta” afferma la Presidente Livia Pomodoro. “La compagnia WE3 è composta da alcuni tra i più affermati e apprezzati artisti del circo, del teatro e della clownerie in Australia”.

Al termine dello spettacolo – come da sempre avviene in occasione del Premio Internazionale – gli spettatori potranno esprimere il proprio giudizio sulla performance, compilando un semplice questionario presente sul sito www.nohma.org nella pagina dedicata all’evento The Long Pigs. In questo modo verrà salvaguardata la partecipazione dell’Australia alla XI Edizione del Premio Internazionale.

Per seguire lo streaming dell’evento sarà sufficiente collegarsi, alle ore 21 di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio , al sito www.nohma.org, al canale Youtube “Teatro No’hma”, oppure alla pagina Facebook “Spazio Teatro NO’HMA”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

The Long Pigs – mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2020, inizio trasmissione ore 21

Regia di Susie Dee

Con Clare Bartholomew, Derek Ives-Plunkett e Nicci Wilks

Scenografia di Anna Tregloan

Sound designer Jethro Woodward

Lighting designer Andy Turner

Compagnia WE3