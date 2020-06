Accademia Filarmonica Romana: Andrea Lucchesini e Daniele Gatti

Quarto e ultimo incontro sulla pagina facebook dell’Accademia Filarmonica Romana per “Dell’interpretazione” ciclo di colloqui ideati dal direttore artistico dell’istituzione romana Andrea Lucchesini con cinque musicisti di prim’ordine che si confrontano con il tema tanto appassionante quanto inesauribile dell’interpretazione. Dopo averne parlato con il violoncellista Mario Brunello, il pianista Alexander Lonquich, il compositore Ivan Fedele insieme al violinista Francesco D’Orazio, approfondendo il tema in relazione repertorio della musica da camera, del solista e della musica contemporanea, l’incontro conclusivo sarà giovedì 11 giugno (ore 19) con Daniele Gatti direttore musicale del Teatro dell’Opera, ospite delle più prestigiose istituzioni musicali e teatri d’opera di tutto il mondo. Un’occasione davvero preziosa, dunque, per approfondire la conoscenza di una figura di spicco qual è quella di Gatti, non sul podio in questo caso, ma impegnato con Lucchesini a riflettere sul tema dell’interpretazione, che lega in questo caso, il solista al direttore d’orchestra. L’incontro prenderà spunto dal Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert Schumann; se ne analizzeranno i singoli movimenti, mettendo a confronto diverse registrazioni, alcune storiche. Da quella del 1928 di Fanny Davies e la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Ernest Ansermet, alla registrazione di Martha Argerich diretta da Antonio Pappano alla guida dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia (2012), passando per altre importanti ‘letture’ come quella di Arturo Benedetti Michelangeli con i Münchner Philharmoniker e la bacchetta di Sergiu Celibidache (1992), Maria Tipo con l’Orchestra di Santa Cecilia diretta dallo stesso Gatti (1993), Claudio Arrau e London Philharmonic Orchestra diretta da George Hurst (1963).

La regia dell’incontro è di Maxim Derevianko. Per chi non potrà collegarsi alle ore 19, l’incontro, una volta pubblicato, rimarrà sul profilo facebook dell’Accademia Filarmonica Romana dove si potrà rivedere in qualsiasi momento, e sarà caricato nei giorni successivi anche sul canale youtube della Filarmonica.

