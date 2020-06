Accademia Filarmonica Romana (Roma): torna la musica dal vivo

L’Accademia Filarmonica Romana torna a fare musica dal vivo, con grande gioia, a partire da una giornata che per la musica ha un significato speciale, il 21 giugno, in cui tutta Italia partecipa alla Festa della Musica. La programmazione andrà avanti fino al 12 luglio con una quindicina di appuntamenti nella Sala Casella, all’interno dei Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118), dove saranno rigorosamente rispettate le linee guida delle disposizioni anti-Covid. E sarà una programmazione aperta a un pubblico di tutte le età, dai piccolissimi dai 0 ai 3 anni, ai giovani e agli adulti, desiderosi di partecipare, in allegria e in sicurezza, alla ripartenza dell’attività dell’Accademia. Verranno recuperati alcuni appuntamenti di stagione che si sarebbero dovuti svolgere in primavera, e se ne affiancheranno di nuovi. “Abbiamo continuato a ‘custodire il fuoco’, tenendolo vivo in questi tre mesi con varie iniziative nello spazio virtuale del web – spiega il direttore artistico Andrea Lucchesini -, ma siamo consapevoli che la musica vive pienamente nella perfetta triangolazione di emozioni che si instaura durante il concerto tra autore, interprete e pubblico. Così riprendiamo a tessere i fili della programmazione, e siamo molto lieti di poter recuperare alcuni degli appuntamenti saltati a causa del lockdown: ci sembra giusto ripartire dai progetti e dagli artisti che avevano segnato con orgoglio nelle loro agende l’appuntamento con il pubblico della Filarmonica”. Mentre il tradizionale festival estivo dei Giardini della Filarmonica, aperto al confronto e al dialogo culturale e musicale di diversi paesi, slitterà a settembre.

Si riparte dunque dai più piccoli, bimbi dai 0 ai 3 anni accompagnati dai loro genitori, che nella mattinata di domenica 21 giugno (in due appuntamenti ore 9.45 e 11.30) partecipano a un laboratorio-concerto con cinque musicisti specializzati nell’insegnamento musicale ai più piccoli, guidati dalla voce di Nora Iosia. Saranno loro a condurre i giovanissimi all’ascolto di un repertorio vario (classica, contemporanea, jazz, rock, pop, etnica, etc.) che possa incuriosire e stimolare l’apprendimento musicale fin dalla tenera età. In altri tempi i bimbi sarebbero stati liberi di muoversi nella sala, entrando in contatto con i musicisti e i loro strumenti. In tempo di distanziamento sociale saranno invece disegnati sul pavimento della Sala Casella degli ampi riquadri, ciascuno per ogni famiglia, all’interno del quale bimbi e adulti potranno muoversi, mantenendo la distanza sociale dalle altre famiglie.

Il pubblico più adulto è invece atteso nella stessa giornata alle ore 18 con il concerto del Trio Kanon che recupera uno degli appuntamenti del ciclo “Chopin e…” rassegna in cui la musica del compositore polacco dialoga di volta in volta con autori che in lui hanno trovato ispirazione o viceversa hanno dato a Chopin una fonte di ispirazione. Giovane formazione nata nel 2012, allieva del Trio di Parma, il Trio Kanon, formato da Lena Yokoyama al violino, Alessandro Copia al violoncello e Diego Maccagnola al pianoforte, alterna in quest’occasione Chopin a Mendelssohn, accostando il Trio op. 8 del musicista polacco, una delle sue rare composizioni per musica da camera, al Trio in do minore op. 66 il secondo scritto da Mendelssohn per quest’organico.

Venerdì 26 giugno (ore 19) in programma Mozart. Scene dai viaggi in Italia. Proprio il 26 giugno 1770 Mozart ritornava a Roma da Napoli; vi resterà due settimane, durante le quali papa Clemente XIV lo nomina Cavaliere dello Speron d’Oro. Non poteva esserci giorno più adatto, giusto 250 anni dopo, per presentare il nuovo libro di Sandro Cappelletto che dà il titolo alla serata, dedicato ai tre viaggi italiani di Mozart, così fertili di conoscenze, incontri, concerti, creazioni di nuove opere. Sarà Matteo D’Amico a dialogare con l’autore, mentre il soprano Cinzia Forte e il pianista Marco Scolastra eseguiranno alcuni dei tanti lavori composti da Mozart in Italia, tra cui l’aria “Se tutti i mali miei”, nata a Roma il 25 aprile 1770.



Domenica 28 giugno spazio ancora al giovanissimo pubblico, con il recupero dei fortunati laboratori per bambini dai 0 ai 3 anni di Allegro Capriccioso (ore 9.45 e 11.30), in collaborazione con l’associazione AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’apprendimento musicale. Un modo originale e divertente di avvicinare i bimbi al mondo della musica (vocale e strumentale e di ogni genere), stimolati da un ambiente accogliente ed emotivamente arricchente.

Nella stessa giornata alle ore 18, la Filarmonica ospita il recital di Giorgio Trione Bartoli, promettente pianista, classe 1996, Premio Casella” (2° premio) al Premio Venezia presso il Gran Teatro La Fenice nel 2018 e attualmente iscritto al Corso di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella classe di Benedetto Lupo. In programma tutto Rachmaninoff con i 6 Moments Musicaux op. 16 e la Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 36 (ver. 1931).

Giovane, nonché affiatato, è anche il duo violino-pianoforte formatosi nel 2017 da Ivos Margoni (nel 2018 Premio Nazionale delle Arti, ex Premio Abbado, quale miglior violinista iscritto in un Conservatorio italiano) e Giulia Loperfido, entrambi romani. Giovedì 2 luglio (ore 19) eseguono un programma con alcune celebri pagine di musica da camera, come la Sonata in la maggiore di César Franck, capolavoro tardoromantico per violino e pianoforte, preceduto dalla Sonata per pianoforte e violino op. 12 n. 2 di Beethoven e l’Intermezzo dalla sonata FAE di Schumann.

Domenica 5 luglio (ore 9.45 e 11.30) gli ultimi due appuntamenti di stagione dei laboratori di Allegro Capriccioso. Alle 18 invece si recupera il penultimo appuntamento della quinta edizione di “Assoli” rassegna dedicata al nuovo virtuosismo e alla musica d’oggi, inauguratori lo scorso 24 gennaio con un concerto-omaggio al compositore Marco Stroppa. I percussionisti Domiziana Del Mastro e Luca Caliciotti presentano con due concerti “speculari” il mondo delle percussioni, mettendo a confronto quelle a suono determinato con quelle a suono indeterminato. In programma musica di autori contemporanei, da Frederic Rzewski (1938) alla più giovane Alyssa Weinberg (1988), spaziando fra ambiti culturali e geografici diversi.

Martedì 7 e giovedì 9 luglio (ore 19) un focus dedicato al pianoforte e affidato a due giovani interpreti avviati già verso una promettente carriera e attualmente iscritti presso alcune delle più prestigiose scuole e accademie di musica italiane. Nel recital del 7 luglio troveremo Simone Ivaldi, classe 1994, proveniente dal Corso di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole e il corso post-laurea di Specializzazione in Beni Musicali Strumentali presso l’Accademia di Musica di Pinerolo; il suo programma spazierà fra Clementi, Beethoven e Schumann. Giovedì 9 sarà la volta di Claudio Berra, classe 1997, iscritto all’Accademia di Musica di Pinerolo e ai Corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che per il suo debutto alla Filarmonica propone Beethoven, Schumann e Debussy.

Domenica 12 luglio (ore 18) l’ultimo appuntamento della rassegna “Assoli” con il duo formato da Andrea Biagini (flauto) e Luigi Sini (chitarra), che presenta un nutrito numero di composizioni per questo insolito organico. Il concerto sarà l’occasione anche per un omaggio a due compleanni importanti che la Filarmonica ricorda con piacere: saranno infatti festeggiati i novant’anni di Luis De Pablo e gli ottanta di Marcello Panni che regaleranno ad “Assoli” due nuove composizioni in prima assoluta, cui si unisce il dono musicale di Lucio Gregoretti, anch’esso in prima assoluta.

——



Biglietti: 10 euro posto unico (più 1 euro di diritto di prevendita). Solo per Assoli del 5 luglio: 1 concerto 5 euro, due concerti 8 euro (non si applica il diritto di prevendita).

La Filarmonica invita ad acquistare i biglietti online direttamente dal sito www.filarmonicaromana.org . Sarà comunque attivo il botteghino in Sala Casella un’ora prima dell’inizio dei concerti.

Info: 342-9550100 (dal lunedì al venerdì ore 10-13, 15-18), email info@filarmonicaromana.org

——–

Tutti i concerti si svolgono in SALA CASELLA (via Flaminia 118)

domenica 21 giugno ore 9.45 e 11.30

FESTA DELLA MUSICA

concerto per bambini 0-3 anni

Nora Iosia voce

Evi Baba flauto

Chiara Pontecorvo violino

Paola Conte violoncello

Paolo Bonamici pianoforte

____

domenica 21 giugno ore 18

CHOPIN E MENDELSSOHN

TRIO KANON

Lena Yokoyama violino

Alessandro Copia violoncello

Diego Maccagnola pianoforte

CHOPIN Trio in sol minore op.8

MENDELSSOHN Trio in do minore n.2 op. 66

_____

venerdi 26 giugno ore 19

MOZART. SCENE DAI VIAGGI IN ITALIA

Matteo D’Amico presenta, in dialogo con l’autore, il libro

di Sandro Cappelletto dedicato ai tre viaggi italiani di Mozart.

con Cinzia Forte soprano e Marco Scolastra pianoforte

Musiche di MOZART

_____

domenica 28 giugno ore 9.45 e ore 11.30

ALLEGRO CAPRICCIOSO

concerto per bambini 0-3 anni

Nora Iosia voce

Valeria Antenore pianoforte

Paola Conte violoncello

Luigi Farina chitarra

Evi Baba flauto

Roberto Cippitelli percussioni

In collaborazione con AIGAM

______

domenica 28 giugno ore 18

GIORGIO TRIONE BARTOLI

Giorgio Trione Bartoli pianoforte

RACHMANINOFF 6 Moments Musicaux op. 16; Sonata n.2 op. 36 (ver.1931)

_________

giovedì 2 luglio ore 19

DUO MARGONI – LOPERFIDO

Ivos Margoni violino

Giulia Loperfido pianoforte

BEETHOVEN Sonata per pianoforte e violino op. 12 n. 2

SCHUMANN Intermezzo dalla sonata FAE

FRANCK Sonata per violino e pianoforte in la maggiore

_________

domenica 5 luglio ore 9.45 e ore 11.30

ALLEGRO CAPRICCIOSO

concerto per bambini 0-3 anni

Nora Iosia voce

Valeria Antenore pianoforte

Paola Conte violoncello

Luigi Farina chitarra

Evi Baba flauto

Roberto Cippitelli percussioni

In collaborazione con AIGAM

_______

domenica 5 luglio ore 18

ASSOLI – Le percussioni determinate

Domiziana Del Mastro e Luca Caliciotti percussioni

RZEWSKI To the Earth

COLE New Year’s day

WEINBERG Table Talk

domenica 5 luglio ore 18.45

ASSOLI – Le percussioni indeterminate

Domiziana Del Mastro e Luca Giacobbe percussioni

Musiche di Lang, Aperghis e Mazzariello

LANG Anvil Chorus

APERGHIS Le corps à corps

MAZZARIELLO Monobot

_____

martedì 7 luglio ore 19

SIMONE IVALDI

Simone Ivaldi pianoforte

CLEMENTI Sonata in si minore op. 40 n. 2

BEETHOVEN 6 Bagatelle op. 126

SCHUMANN Sonata in fa diesis minore n. 1 op. 11

______

giovedì 9 luglio ore 19

CLAUDIO BERRA

Claudio Berra pianoforte

BEETHOVEN Sonata op. 10 n. 3

SCHUMANN Davidsbündlertänze op. 6

DEBUSSY Images (II série)

________

domenica 12 luglio ore 18

ASSOLI – DUO BIAGINI-SINI

Andrea Biagini flauto

Luigi Sini chitarra

CASTIGLIONI Sic (1992)

GREGORETTI Nuova composizione * (2020)

PENNISI Méliès da Le esequie della luna (1990)

VANDOR Esquisse eu Noir (1990)

PANNI Duetto (2020) *

GENTILE Perflautoechitarra (2009)

DE PABLO Nuova composizione * (2020)

DE ROSSI RE Monstrous Ships II (2019) per flauto basso, chitarra elettrica e tape

*prima esecuzione assoluta