Agricooltour Festival 2020

Agricooltour festival riparte insieme a voi… e sarà bellissimo! L’edizione 2020 dell’evento di Isola Tobia Label, vi terrà infatti compagnia anche quest’estate, ovviamente nel pieno di rispetto delle norme anti-Covid. Ci divertiremo insieme, cercando di allontanare il grigio di questi mesi con i colori della natura e della buona musica d’autore. Proseguiremo così il percorso iniziato da Carlo Mercadante nel 2016, che ha portato il suo repertorio musicale tra fattorie e aziende agricole di tutta Italia, e proseguito negli anni sempre con l’obiettivo di accostare le bellezze e le genuine tipicità del Bel Paese alla semplicità di un concerto acustico.

Le candidature degli artisti sono prorogate fino al 10 giugno 2020 e potranno essere effettuate a questo form: isolatobialabel.com/agricooltour/form-agricooltour-artisti.

Le strutture avranno invece la possibilità di inviare la propria richiesta per essere una delle sedi di Agricooltour festival fino al 30 giugno 2020 , compilando il form presente al link isolatobialabel.com/agricooltour/agricooltour-form-1 oppure contattando il numero 351 8307228.

Si accettano proposte da masserie, fattorie didattiche, luoghi di interesse ambientale (parchi, percorsi etc.), siti archeologici, B&B situati in mezzo alla natura, agriturismi, orti cittadini, borghi, comunità di recupero e case famiglia). Sono esclusi i live club, organizzazioni in città e, genericamente, strutture adiacenti al normale traffico cittadino. Per maggiori informazioni potete consultare il bando disponibile alla pagina isolatobialabel.com/agricooltour.

Intanto hanno già riconfermato loro adesione per il 2020:

Aire Agriturismo (Demonte, CN – Piemonte)

Azienda Agricola Rosario Pendolino (Aragona, AG – Sicilia)

Fattoria Naturalmente (Andria, BAT – Puglia)

Fattoria sociale Il Giardino dei Ciliegi (Montemitro, CB – Molise)

La Casa sulla Roccia (Enna – Sicilia)

Myricae (Farigliano, CN – Piemonte)

Nuvolive Glamping (Castelvetrano, TP – Sicilia)

#Nutriamolamusica con le dovute distanze, ma tutti insieme!

