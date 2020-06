Domenica 14 giugno, alle 17, lo Spazio Teatro No’hma pubblicherà sui propri canali online – YouTube e Facebook – lo spettacolo Ain’t misbehavin, una produzione dell’Hattiloo Theatre di Memphis che lo scorso anno ha partecipato alla X Edizione del Premio Internazionale, aggiudicandosi la menzione speciale della Giuria Internazionale di Esperti.

Gioco d’azzardo, piaceri proibiti e musica: Ain’t misbehavin’ è un musical che rievoca l’epoca a cavallo tra anni ’20 e ’30, la “Harlem Renaissance” e le sperimentazioni alla scoperta dello swing. Lo spettacolo è l’adattamento dell’omonimo e pluripremiato musical con musica di Fats Waller che ha debuttato a Broadway nel 1978 ed è rimasto in scena per 1604 repliche, oltre ad aver vinto tre Tony Awards. In questa edizione a cura dell’Hattiloo Theatre di Memphis, Samantha Miller, Frank Johnson, Stefanie Bolton, Patricia Smith e Kortland Whalum raccontano le atmosfere dei nightclub più celebri del quartiere afroamericano di Manhattan, in un momento storico in cui orgoglio etnico, creatività e consapevolezza culturale si fondevano in una magica realtà.

L’incredibile successo dell’esibizione nell’ambito della X edizione del Premio Internazionale è valso alla compagnia americana, oltre alla predetta menzione speciale, anche l’invito a partecipare alla corrente edizione del Premio con una nuova performance dal titolo Lady Day at Emerson’s Bar and Grill, che ha registrato il “tutto esaurito” per due sere consecutive lo scorso gennaio al Teatro di via Andrea Orcagna.

“Considerato il successo riscosso dalla compagnia Hattiloo Theatre nelle ultime stagioni, ho pensato che fosse giusto dare continuità alla preziosa collaborazione tra le nostre realtà invitandoli a prendere parte a No’hma alla ribalta”.

Per seguire lo streaming dell’evento sarà sufficiente collegarsi, alle ore 17 di domenica 14 giugno , al sito www.nohma.org, al canale Youtube “Teatro No’hma”, oppure alla pagina Facebook “Spazio Teatro NO’HMA”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 17

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org, accedendo al canale Youtube Teatro No'hma oppure visitando la pagina Facebook Spazio Teatro NO'HMA.

Ain’t misbehavin’

Produzione Hattiloo Theatre

Con Samantha Miller, Frank Johnson, Stefanie Bolton, Patricia Smit e Kortland Whalum

Regia Dennis Whitehead Darling