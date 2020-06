BergamoScienza 2020: ecco il Pre-Festival

By

La XVIII edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica organizzato dall’Associazione BergamoScienza, si terrà da sabato 3 a domenica 18 ottobre 2020 con un’edizione speciale, tutta in digitale. L’emergenza sanitaria non ferma dunque il festival, che, mettendo al primo posto la sicurezza del suo pubblico, si sposta sul web per una versione interamente online.

Nei mesi del lockdown, l’Associazione BergamoScienza è rimasta sempre attiva e, oltre ad aver organizzato molte attività per non lasciare soli gli appassionati di scienza, ha pensato a un countdown d’eccezione in attesa della nuova edizione: un Pre-Festival, da giugno a settembre, con dirette streaming sui canali social della manifestazione, il giovedì alle ore 18.

L’astrofisico Luca Perri dialogherà con giovani e brillanti attori della divulgazione, molto attivi sui social, su accattivanti temi scientifici:

giovedì 11 giugno con Adrian Fartade, sugli alieni;

giovedì 25 giugno con Willy Guasti Zoosparkle, sui falsi miti riguardanti i dinosauri;

giovedì 2 luglio con Barbascura X, sulla scienza negli animali;

giovedì 23 luglio con Marica Signorello, sulla ricerca cosmetica;

giovedì 6 agosto con Ruggero Rollini, sugli algoritmi dei siti di incontri;

giovedì 20 agosto con Serena Giacomin, sulle bufale climatiche.

A questi incontri si aggiungono dirette live a cura del Comitato Giovani, per interagire con il pubblico di tutte le età che segue il festival e che ama giocare con la scienza:

smART ATTACK: tre puntate di esperimenti, condotti da Cristian Manzoni e Simone Iovenitti, facilmente realizzabili da casa, in diretta. Il pubblico li potrà replicare live, inviare il risultato e seguire i commenti e le analisi realizzati in real time (9 e 30 luglio, 27 agosto).

SCIENCE SODA: tre interviste con ospiti stile late show. Il pubblico sarà coinvolto tramite sfide interattive e dovrà dare dei feedback (18 giugno, 16 luglio, 13 agosto).

DIVULGERS LEAGUE: due squadre, composte dal pubblico da casa e ciascuna guidata da tre divulgatori, si sfideranno in un quiz in due fasi settimanali (martedì e venerdì). I giocatori riceveranno un link e avranno un’ora per rispondere alle domande. Il punteggio di ciascuna squadra sarà calcolato dalla media dei punteggi dei singoli giocatori e sarà il patrimonio di partenza per una sfida live tra i divulgatori delle due squadre.

MINEREALITY: un concorso realizzato in collaborazione con il Museo Caffi, dedicato a rocce e minerali e condotto sul profilo Instagram di BergamoScienza. Ogni settimana saranno presentate da un geologo due rocce a confronto. Lo scopo è quello di riprodurre lo studio vincitore del premio IgNobel per l’economia 2016, in cui venivano studiate le emozioni che alcune rocce trasmettevano al pubblico.

Tutte le dirette streaming sono visibili sui canali social di BergamoScienza:

Facebook | bergamoscienza

Instagram | bergamo_scienza

Twitch | bergamoscienza

YouTube | bergamoscienza

Informazioni: www.bergamoscienza.it