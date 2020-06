Per il sesto appuntamento della stagione “Il mondo che vorremmo”, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro presenta Bocca Baciata non perde ventura, con il cantautore e attore David Riondino, in programma mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, alle ore 21, sui canali digitali del Teatro.

Bocca Baciata non perde ventura è un viaggio alla scoperta delle più belle novelle del Decamerone di Boccaccio, che David Riondino ha rielaborato in forma di ballata, rispettando suoni e lessico del capolavoro scritto in tempi di peste dal certaldese. Il risultato è uno spettacolo divertente che racconta in musica le storie immortali di personaggi quali Madonna Filippa, Annecchino, Falcone di Federigo degli Alberighi, Tancredi e Ghismunda. Filo conduttore della narrazione è la novella di Alatiel, figlia del Sultano di Babilonia, naufragata in terra cristiana, le cui avventure e sventure iniziano e concludono questo viaggio nel Decamerone.

Lo spettacolo è stato pensato dal cantautore toscano appositamente per lo Spazio Teatro No’hma e sarà possibile seguirlo in streaming dal canale YouTube “ Teatro No’hma ” oppure dalla pagina Facebook “ Spazio Teatro NO’HMA ”, in entrambi i casi senza bisogno di iscrizioni o password d’accesso.

“Sei secoli dopo il capolavoro di Boccaccio, ci troviamo oggi come i protagonisti del suo capolavoro a cercare di sfuggire ai mali di questa pandemia raccogliendoci metaforicamente attorno a quelle stesse storie, che sono tuttora capaci di intrattenere e divertire, nel senso più completo del termine” (Livia Pomodoro).

——–

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org , accedendo al canale Youtube Teatro No’hma oppure visitando la pagina Facebook Spazio Teatro NO’HMA

———–

Bocca Baciata non perde ventura – Storie d’amore di Giovanni Boccaccio

Con David Riondino

Musiche dal vivo Claudio Farinone

Distribuzione Reggio Iniziative culturali S.r.l.