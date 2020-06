Cinema sotto le stelle 2020

Si torna al cinema, sotto le stelle. Da giovedì 18 giugno riaprono le Arene di Marte, le due sale estive del Nelson Mandela Forum di Firenze che da quasi trent’anni accolgono il pubblico fiorentino e non solo.

Fino a settembre, ogni sera, due film: nell’Arena Grande arrivano i successi della stagione, da “Parasite” al nuovo film di Woody Allen “Un giorno di pioggia a New York”, e tante pellicole che in questo periodo di lockdown sono andate sul web: “Tornare” di Cristina Comencini, “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, “I Miserabili” di Ladj Ly, “Matthias & Maxime” di Xavier Dolan.

Lo schermo dell’Arena Piccola è dedicato al cinema d’essai: “Dio è donna e si chiama Petrunya”, “Il mistero Henri Pick”, “Marie Curie” tra le proposte, insieme alle due retrospettive dedicate a Federico Fellini e Agnès Varda, oltre alle versioni restaurate di pellicole di culto come “Caravaggio” di Derek Jarman e “Crash” di David Cronenberg.

Grande attenzione alle misure di sicurezza ai tempi del Covid. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione degli spettatori. Alle Arene di Marte si accede con la mascherina evitando assembramenti (in fila alla cassa come al supermercato), una volta al posto la mascherina potrà essere tolta. All’ingresso occorre lasciare i propri dati e un recapito telefonico. Per velocizzare questa operazione è possibile scaricare il modello prestampato dal sito www.mandelaforum.it e consegnarlo già compilato all’ingresso.

I prezzo dei biglietti rimane invariato: 5 euro intero, tessera fedeltà con un omaggio ogni 5 ingressi per i soci Unicoop Firenze. È consigliato l’acquisto in prevendita sul sito www.mandelaforum.it. I posti, numerati, sono assegnati al momento dell’acquisto. Le sedute rispettano il distanziamento sociale, con la possibilità di sedere accanto per i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.

L’orario d’inizio delle proiezioni – Arena Grande 21.30, Arena Piccola 21,45 – è sfalsato per evitare assembramenti. Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.mandelaforum.it e via telefono al numero 055 678 841.

Si parte giovedì 18 giugno nell’Arena Grande con “La belle époque”, struggente e divertente commedia di Nicolas Bedos con Fanny Ardant e Daniel Auteuil, mentre nell’Arena Piccola va in scena “Antropocene – L’epoca umana”, straordinario documentario di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicholas de Pencier sull’impatto delle attività umane sul nostro pianeta.

Il 18 luglio, come d’abitudine per il Mandela Day, un film che affronta il tema dei diritti umani, che quest’anno non poteva non essere dedicato al movimento Black Lives Matter, con la riproposizione di “Che fare quando il mondo è in fiamme” sulla condizione dei neri d’America.

Nel programma due affascinanti omaggi musicali – a Leonard Cohen e alla sua musa Marianne Ihlen e il concerto di Fabrizio De Andrè con la PFM; sull’onda del premio Oscar anche Memorie di un assassino di Bong Jon Hoo; l’arte di Caravaggio nel super classico di Derek Jarman, restaurato da poco e per i cent’anni dalla nascita di Fellini “Amarcord”, “I vitelloni”, “Otto e mezzo” e altri suoi capolavori.

Un commosso omaggio alla figura affascinante di Agnes Varda, recentemente scomparsa, con la riproposizione dell’emozionante “Visages Villages” e di un nuovo documentario-intervista e due suoi film storici.

Il “Cinema sotto le stelle” del Mandela Forum prosegue fino a settembre e resta aperto per tutto agosto.

La programmazione è firmata da Stefano Stefani. Eventi, incontri con gli autori e anteprime sono a cura di Michele Crocchiola. In collaborazione con la Fondazione culturale Niels Stensen, nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

L’ingresso e le biglietterie delle Arene di Marte sono in piazza Berlinguer, all’entrata del Mandela Forum.

———

Programma Arene di Marte giugno/luglio 2020

(Arena grande ore 21,30/ Arena piccola ore 21,45)

GIUGNO

GIO 18 La belle Epoque di Nicolas Bedos, 110′

GIO 18 Antropocene di J.Baichwal E. Burtynsky N. de Pencier, 87′

VEN 19 Figli di Giuseppe Bonito, 97′

VEN 19 Il Traditore di Marco Bellocchio, 148′

SAB 20 1917 di Sam Mendes, 110′

SAB 20 Memorie di un assassino di Bong Joon-Ho, 129′

DOM 21 La dea fortunata di Ferzan Ozpetek, 118′

DOM 21 Alice e il Sindaco di Nicolas Pariser, 103′

LUN 22 Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

LUN 22 Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrik, 93′

MAR 23 Quattro colori di Donal Moloney, 80′

MAR 23 La Ragazza D’Autunno di Kantemir Balagov, 120

MER 24 L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, 126′

MER 24 De Andre e P.F.M: il concerto ritrovato di Walter Veltroni, 90′

GIO 25 Downton Abbey di Michael Engler, 122′

GIO 25 La Gomera di Corneliu Porumboiu’ 97′

VEN 26 Marie Curie di Marie Noelle, 95′

VEN 26 L’Hotel degli Amori Smarriti di Christophe Honorè, 86′

SAB 27 Parasite di Bong Joon-ho 132′

SAB 27 They shell not grow old – Per sempre giovani di Peter Jakson, 99′

DOM 28 Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, 101′

DOM 28 Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, 100′

LUN 29 Il peccato – Il furore di Michelangelo di Andrey Konchalovskiy 134′

LUN 29 Marianne & Leonard. Parole d’amore di Nick Broomfield, 97′

MAR 30 Hammamet di Gianni Amelio, 126′

MAR 30 I Vitelloni di Federico Fellini, 104′



LUGLIO

(Arena grande ore 21,30/ Arena piccola ore 21,45)

MER 1 CHIUSO

MER 1 CHIUSO

GIO 2 Favolacce di Fabio e Damiano D’innocenzo, 98′

GIO 2 Caravaggio di Derek Jarman, 90′

VEN 3 I miserabili di Ladj Ly, 100′

VEN 3 La vita invisibile di Euridice Gusmao di Karim Ainouz, 139′

SAB 4 Tornare di Cristina Comencini, 107′

SAB 4 The Farewell – una bugia buona di Lulu Wang, 98′

DOM 5 La dea fortunata di Ferzan Ozpetek, 118′

DOM 5 La Belle Epoque di Nicolas Bedos, 110′

LUN 6 Un giorno di pioggia a NewYork di Woody Allen, 92′

LUN 6 Varda by Agnes di Agnès Varda, 115′

MAR 7 Piccole Donne di Greta Gerwig, 135′

MAR 7 La Dolce Vita di Federico Fellini, 173′

MER 8 Memorie di un assassino di Bong Joon-Ho, 129′

MER 8 Il lago delle oche selvatiche di Yi’nan Diao, 113′

GIO 9 Dopo il matrimonio di Bart Freundlich, 110′

GIO 9 Il Mistero Henri Pick di Rémi Bezançon, 100′

VEN 10 Joker di Todd Philips, 122′

VEN 10 Crash di David Cronenberg, 98′

SAB 11 Parasite di Bong Joon-ho 132′

SAB 11 Figli di Giuseppe Bonito, 97′

DOM 12 1917 di Sam Mendes, 110′

DOM 12 Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipriani, ‘101

LUN 13 Matthias & Maxime di Xavier Dolan, 119′

LUN 13 Visages Villages di JR, Agnès Varda, 90′

MAR 14 Downton Abbey di Michael Engler, 122′

MAR 14 Yuli – Danza e Libertà di Icìar Bollaìn, 109′

MER 15 Favolacce di Fabio e Damiano D’innocenzo, 98′

MER 15 8 . 1/2 di Federico Fellini, 138′

GIO 16 L’ufficiale e la spia di Roman Polanski, 126′

GIO 16 Marie Curie di Marie Noelle, 95′

VEN 17 I miserabili di Ladj Ly, 100′

VEN 17 Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

SAB 18 La belle Epoque di Nicolas Bedos, 110′

SAB 18 Che fare quando il mondo è in fiamme?

DOM 19 Piccole Donne di Greta Gerwig, 135′

DOM 19 Caravaggio di Derek Jarman, 90′

LUN 20 Antropocene di J.Baichwal E. Burtynsky N. de Pencier, ’87’

LUN 20 Cléo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda, 85′

MAR 21 Gli anni più belli di Gabriele Muccino, 129′

MAR 21 Alice e il Sindaco di Nicolas Pariser, 103′

MER 22 C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, 161′

MER 22 Amarcord di Federico Fellini, 127′

GIO 23 Dopo il matrimonio di Bart Freundlich, 110′

GIO 23 Doppio Sospetto di Olivier Masset-Depasse, 97′

VEN 24 Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, ’92

VEN 24 Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, 120′

SAB 25 La dea fortunata di Ferzan Ozpetek, 118′

SAB 25 1917 di Sam Mendes, 110′

DOM 26 Hammamet di Gianni Amelio, 126′

DOM 26 La Belle Epoque di Nicolas Bedos, ‘110

LUN 27 Cena con Delitto di Rian Johnson, 131′

LUN 27 Daguerréotypes di Agnès Varda, 80′

MAR 28 Odio l’estate di Massimo Venier, 110′

MAR 28 Joker di Todd Phillips, 122′

MER 29 Sorry, we missed you di Ken Loach, 100′

MER 29 Marie Curie di Marie Noelle, 95′

GIO 30 Tornare di Cristina Comencini, 107′

GIO 30 Marianne & Leonard. Parole d’amore di Nick Broomfield, ’97

VEN 31 De Andre e P.F.M: il concerto ritrovato di Walter Veltroni, 90′

VEN 31 Matthias & Maxime di Xavier Dolan, 119’

——–

Arene di Marte 2020

Info tel. 055 678 841

http://www.mandelaforum.it