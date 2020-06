Per la quinta Domenica Speciale della Stagione 2019/20, lo Spazio Teatro No’hma presenta CONCERTO BLU: uno spettacolo musicale che rende omaggio alla poetica e alla musica innovativa del grande Domenico Modugno, disponibile in streaming sui canali digitali del Teatro domenica 7 giugno, a partire dalle 17.

Domenico Modugno è conosciuto come l’artista che ha cambiato la musica italiana. Personaggio solare e geniale, aveva dentro, come molti personaggi famosi, una nota malinconica che forse era anche la molla della sua grande capacità artistica e della sua esuberanza. Lo spettacolo è il racconto della sua vita: Lalla Esposito, accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio Ottaviano, ne ripercorre le tappe fondamentali, alternando canzoni a estratti dal suo diario. Dalla nascita nella bellissima Polignano a Mare, al suo Volare che lo portò dai palcoscenici italiani agli Stati Uniti, fino all’anticipato declino della sua salute.

Questo concerto/spettacolo, che sarà possibile seguire in streaming collegandosi al sito www.nohma.org, al canale Youtube “Teatro No’hma”, oppure alla pagina Facebook “Spazio Teatro NO’HMA”, è stato registrato appositamente per l’occasione, non potendo la compagnia esibirsi dal vivo al Teatro di via Andrea Orcagna a causa delle restrizioni attualmente vigenti.

“Nel momento di difficoltà che stiamo attraversando, noi che operiamo nel settore culturale dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre il presente per perseguire un sogno, libero e immenso come quello che ha reso grande Domenico Modugno, partito da un piccolo paese di provincia e diventato immortale grazie alla sua musica”. (Livia Pomodoro)

———

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro.

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 17

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org, accedendo al canale Youtube Teatro No’hma oppure visitando la pagina Facebook Spazio Teatro NO’HMA

———

CONCERTO BLU – Omaggio a Domenico Modugno

Con Lalla Esposito

Piano M. Antonio Ottaviano

Regia e operatore ripresa Giorgio Pinto