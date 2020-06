Contest illustratori (2° edizione)

Fertili Terreni Teatro, in collaborazione con Graphic Days e Circolo del Design, propone la seconda edizione del contest di illustrazione per illustratori professionisti. Il tema di quest’anno è legato al concetto di Re-play, tematica che attraverserà anche la stagione 2020-2021 di Fertili Terreni Teatro. Inoltre, l’opera vincitrice potrebbe diventare immagine primaria di stagione, con pubblicazione in supporti digitali e cartacei.

La partecipazione al contest è gratuita, per uomini e donne, italiani e stranieri, senza limiti di età; il vincitore si aggiudica un premio in denaro di 500 euro (iva inclusa). Per partecipare bisogna mandare una mail con 3 diversi allegati a info@fertiliterreniteatro.com entro il 19 luglio 2020.

Di seguito il regolamento del contest, scaricabile da questo link .

——–

PREMESSA

Come Fertili Terreni Teatro crediamo fortemente nella collaborazione fra artisti, nella contaminazione tra i diversi linguaggi, nella promozione e valorizzazione delle diverse forme e declinazioni del contemporaneo in tutte le arti. Ci poniamo come obiettivo quello di coinvolgere sempre di più altri artisti, operatori e gli spettatori stessi nello sviluppare un dibattito e confronto aperto sulla contemporaneità attraverso i linguaggi artistici.

A partire da queste premesse, Fertili Terreni Teatro nato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare il teatro e la drammaturgia.

——–

IN COLLABORAZIONE CON

Graphic Days® (1-11 ottobre 2020, Toolbox Coworking) è il progetto dedicato al visual design italiano e internazionale che, a partire dalle grandi icone della storia fino ad arrivare ai professionisti contemporanei provenienti dalle realtà più innovative, racconta la comunicazione visiva a 360 gradi e le sue contaminazioni. Ogni anno, Graphic Days® coinvolge gli artisti, i professionisti e gli studi più rilevanti del panorama internazionale in un festival diffuso.

Circolo del Design alimenta e diffonde la cultura del progetto. Lo fa attraverso la produzione di attività culturali e di formazione, lo sviluppo di opportunità professionali tra aziende e designer e la collaborazione con le istituzioni per la creazione di sistemi propri del design a servizio del territorio. Online e offline, ogni giorno progetta contenuti che sappiano ispirare e lo fa collaborando con professionisti, studenti e visionari appassionati e curiosi.

Propone un contest di illustrazione dedicato a illustratori professionisti. Il contest è aperto agli illustratori professionisti uomini e donne, italiani e stranieri senza limiti di età.

——–

IL TEMA

“Non sempre le cose vanno come vorremmo, ma questo non vuol dire che la felicità non continua a essere a portata di mano. Perché quello che appare come la fine, spesso è solo un nuovo inizio, per ripartire e cambiare quello che non ci piace. Certo, non è facile risollevarsi dopo un dolore e vedere gli ostacoli come un’occasione, l’ingrediente che serve è il coraggio di ricominciare” (Veronica Mazza).

Il teatro è fatto di “ripetizioni” quindi di battute, ogni volta ripetute, di re-citazione, prove, repliche, emozioni da ri-percorrere, dando nuova vita a ogni nuovo ri-attraversamento.

Chi fa il nostro lavoro sa che ripetere, riprovare, riattraversare sono parole fondamentali della nostra Arte che si distanziano dall’immaginario statico o rigido che possiamo averne. In un momento storico come questo, ripetere, riprovare e riattraversare con energia, senza abbattersi sono la ricetta per ricominciare a giocare insieme.

Giocare, “to play”: torniamo a giocare insieme, ri-cominciamo a giocare insieme, re-start to re-play.

Ci sono brani ed esperienze che non smetteremmo mai di riascoltare e rivivere, forse proprio da queste dobbiamo ripartire. A pochi secondi dalla fine, con un re -play si riparte alla ricerca di nuove sfumature, nuovi pensieri e nuove possibilità. Re-play non è un ripetere passivamente, vedere qualcosa di già visto, ma riavvolgere il nastro per ripartire da dove ci siamo fermati e immaginare un futuro nuovo.

L’esperienza globale della pandemia ha reso inoltre necessaria una riflessione sull’attuale stato del teatro e delle sue dinamiche di fruizione. Se nell’immediato futuro ci aspettano nuove modalità di condivisione (on e off line) del momento performativo e nuove logiche abitative degli spazi, ci siamo chiesti come potrebbe l’immagine di stagione restituire in qualche modo la complessità di questo nuovo racconto multidimensionale? Quest’anno Fertili Terreni Teatro vuole incoraggiare il lato sperimentale (stilistico e tecnologico) delle proposte che perverranno all’attenzione della giuria, per sottolineare ancora una volta lo spirito di rilancio e rinnovamento che sono alla base di questa nuova stagione.

——–

LA SPERIMENTAZIONE

L’esperienza globale della pandemia ha reso necessaria una riflessione sull’attuale stato del teatro e delle sue dinamiche di fruizione. La stagione teatrale 2020 2021 non sarà una stagione come le altre: il pubblico sarà invitato a partecipare in modo nuovo in modalità online e offline, si sperimenteranno diverse modalità di programmazione e produzione, “ri-cominceremo” ma con modalità nuove. In che modo raccontarlo con le immagini? Cosa ne pensano gli illustratori partecipanti al contest?

——–

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare occorre inviare una mail con oggetto “Contest illustratori” a info@fertiliterreniteatro.com .

Al fine di mantenere l’anonimato di tutti i candidati, bisogna inviare 3 allegati:

Opera/illustrazione senza indicazioni sul suo autore ma intitolata: OPERA.nomeopera. Il formato deve essere un A3 verticale, file di max 5 mb a 300 dpi nei formati PDF, JPG o TIFF Cv e/o portfolio nominato CV.nomeopera Contatti in foglio libero : Nome, Cognome, mail, età, residenza, file nominato ANAGRAFICA:nomeopera

Ogni artista potrà inviare un massimo di tre opere. In caso di invio di opere multiple ogni opera andrà rinominata secondo il punto 1.

La scadenza del bando è fissata per il 19 luglio 2020. Gli esiti saranno pubblicati sul sito e sui canali social FTT, entro il 31 luglio 2020.

——–

LA GIURIA

La giuria è composta da:

Beppe Rosso , Girolamo Lucania , Simone Schinocca , Marco Lorenzi , direttori artistici di Fertili Terreni Teatro;

Fabio Guida – Direttore dei Graphic Days ;

Sara Fortunati – Direttrice del Circolo del Design ;

Valentina Montresor – Art director di Giusti Eventi ,

Beatrice Sarosiek – Project manager Fertili Terreni Teatro .

Uno spettatore scelto dal progetto L’ Italia dei Visionari ;

——–

IL PREMIO

Al vincitore verrà corrisposto un premio in denaro di euro 500 (iva inclusa), comprensivo dei diritti di diffusione e pubblicazione dell’opera. L’illustratore vincitore potrà, inoltre, assistere a tutti gli spettacoli della stagione 2020/2021 usufruendo dello speciale 1€ ticket, riservato esclusivamente allo staff. L’organizzazione si potrebbe riservare di utilizzare l’illustrazione vincitrice come immagine primaria della stagione teatrale 2020/2021. Inviando l’opera, l’autore accetta che essa sia riprodotta su supporti cartacei e web da parte degli organizzatori del contest.

——–

DIRITTI D’AUTORE

Le opere inviate dovranno essere uniche e originali e non precedentemente pubblicate, pena l’esclusione. Esse possono essere candidate solo da parte del loro autore. L’autore, inviando un’opera dichiara e garantisce, di possederne tutti i diritti, che l’opera non leda alcun diritto di terzi e non violi nessuna legge vigente. Dichiara inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale.

——–

REGOLAMENTO

Fertili Terreni Teatro in collaborazione con Torino Graphic Days e con Circolo del Design propone un contest di illustrazione dedicato a illustratori professionisti . La partecipazione è libera e gratuita , senza limiti di età o discriminazione di genere o nazionalità. I materiali pervenuti dopo la data di scadenza del bando non saranno ritenuti validi . I partecipanti garantiscono la proprietà intellettuale e l’ originalità dei materiali inviati e sollevano gli organizzatori da qualunque responsabilità Il giudizio della giuria è insindacabile e sarà pubblicato sul sito www.fertiliterreniteatro.com Gli organizzatori si riservano di assegnare eventuali premi o menzioni speciali . L’organizzazione potrebbe riservarsi la possibilità di utilizzare l’illustrazione vincitrice come immagine primaria della stagione teatrale 2020/2021 e su supporti cartacei e web, segnalando il nome dell’illustratore nei crediti. Con l’invio dell’opera, l’autore accetta che essa possa riprodotta sui supporti cartacei e web degli organizzatori. La partecipazione alla open call implica la totale accettazione del presente regolamento e nello specifico di tutti i punti.

——–

ACCETTAZIONE

La partecipazione alla open call implica la totale accettazione del presente regolamento e nello specifico di tutti i punti.

Il vincitore si impegna a fornire agli organizzatori file dell’illustrazione con le seguenti caratteristiche: