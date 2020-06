A partire da giovedì 18 giugno, arriva alla GAMeC di Bergamo Education through art, una rassegna di video d’artista a cura di Paola Nicolin visibile direttamente dalla vetrina su Piazza Carrara.

10 artisti italiani e internazionali – Salvatore Arancio, MASBEDO, Marinella Senatore, Basir Mahmood, Diego Marcon, Rebecca Digne, Keren Cytter, Stefano Tsivopoulos, Lili Renaud Dewar e Sislej Xhafa – offriranno le loro visioni all’interno di un programma dedicato al rapporto tra arte ed educazione e all’idea della scuola come luogo dove ragionare sulla prossimità, sulle relazioni umane e sulla costruzione di nuovi percorsi storico-identitari.

La vetrina della sala solitamente dedicata ai servizi educativi del museo si trasformerà così in uno schermo pubblico accessibile direttamente dalla strada, una sorta di lavagna immaginaria dove si alterneranno i lavori degli artisti in cinque appuntamenti strutturati attorno a cinque coppie di materie scolastiche – Scienze naturali, Scienze sociali, Psicologia, Storia, Arte Motoria – e corrispondenti parole chiave – Fragilità, Comunità, Attesa, Verità, Corpo.

Ogni giovedì, dal 18 giugno al 23 luglio, in corrispondenza di una nuova serata di Radio GAMeC Real Live, la vetrina presenterà al pubblico una nuova sezione di Education through art composta da due video d’artista, che sarà visibile per tutta la settimana dall’esterno del museo.

La selezione dei video è tratta dalle raccolte della GAMeC, della collezione dell’archivio In Between Art Film di Beatrice Bulgari e di SevenGravity Collection.

———

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI:

18 – 25 giugno 2020: Scienze naturali / Fragilità

Salvatore Arancio, Birds, 2012 (In Between Art Film)

Masbedo, Fragile, 2016 (In Between Art Film)

25 giugno – 02 luglio 2020: Scienze sociali / Comunità

Marinella Senatore, Nui simu, 2010 (In Between Art Film)

Basir Mahmood, Monument of Arrival and Return, 2017 (SevenGravity)

02 – 16 luglio 2020: Psicologia / Attesa

Diego Marcon, Untitled (Head falling 01), 2015 (GAMeC)

Rebecca Digne, Kino Peinture (SevenGravity)

16 – 23 luglio 2020 Storia / Verità

Stefanos Tsivopoulos, Untitled (The Remake), 2007 (In Between Art Film)

Keren Cytter, Dreamtalk (GAMeC)

23 – 30 luglio 2020: Arte Motoria / Corpo

Lili Renaud Dewar, Live Through That?!, 2014 (SevenGravity)

Sislej Xhafa, Skinheads Swimming, 2002 (GAMeC)

———

INFORMAZIONI E CONTATTI

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Via San Tomaso, 5324121 Bergamo

Tel. +39 035 270272 gamec.it