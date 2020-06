Estate Fiesolana (73° edizione)

L’ESTATE FIESOLANA si farà!

Lo conferma l’organizzazione di questa 73 edizione formata da PRG Srl e Associazione Music Pool, aggiudicatarie dei bandi indetti dal Comune di Fiesole per la gestione del Teatro Romano di Fiesole fino al 2022.

Il cartellone sarà proposto in 21 serate di spettacoli di cui 5 in collaborazione con Teatro Puccini e 2 con ORT/Orchestra della Toscana, mantenendo l’intera programmazione cinematografica nel mese di agosto.

I biglietti saranno in vendita a posto unico assegnato non numerato e la capienza del teatro è prevista per un massimo di 380 posti, al fine di mantenere la distanza sociale e rientrare nei parametri di garanzia allo spettatore.

La 73 edizione di ESTATE FIESOLANA si concentra quindi tra il 21 giugno ed il 30 agosto con serate di concerti, eventi teatrali e proiezioni cinematografiche, con alcuni tra i più popolare personaggi dello spettacolo dal vivo.

Gli spettacoli precedentemente in programma che non verranno rappresentati questa estate sono tutti rinviati alla prossima edizione 2021 , per i quali rimangono validi i biglietti già acquistati e dei quali prosegue la prevendita. Si tratta di Niccolò Fabi, Devendra Banhart, Angelo Branduardi, Dee Dee Bridgewater, Come una specie di sorriso, Pink Floyd Moon, Fantastic Negrito, Uto Ughi e I Solisti Veneti e Ensemble Symphony Orchestra.

Si conferma l’appuntamento con il Teatro Pubblico Ligure nelle 4 serate dedicate al Decameron un racconto italiano in tempo di peste scritto da Sergio Maifredi, e le due Lezioni di Storia, a cura della Casa Editrice Laterza, con Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Ad agosto il Teatro Romano sarà nuovamente cinema all’aperto con una rassegna di tre settimane curata dalla Fondazione Stensen.

STORIA DI UN FESTIVAL

L’Estate Fiesolana è il più antico festival multidisciplinare all’aperto d’Italia e si svolge ogni estate in un ambiente affascinante quale il Teatro Romano, il primo teatro antico in Italia ad aver nuovamente accolto la tragedia classica, con la rappresentazione dell’Edipo Re il 20 aprile del 1911.

La programmazione è proceduta negli anni in modo frammentario fino al 1947 con la nascita del Festival Estate Fiesolana, grazie all’interessamento del pittore ed allora assessore alla cultura Fernando Farulli e del sindaco Adriano Latini, che miravano a dare nuovo slancio al turismo ed a far rivivere le attività artistiche all’interno del Teatro Romano di Fiesole, interrotte dallo scoppio dei conflitti mondiali.

Nel 1962 l’organizzazione dell’Estate Fiesolana fu seguita da un Comitato cittadino con un programma comprendente musica, pittura contemporanea e teatro italiano. In un secolo dal suo prestigioso palcoscenico sono passati alcuni dei più importanti nomi del teatro, della danza, della musica e del cinema mondiali divenendo così un pezzo importantissimo della storia dello spettacolo: Chet Baker, Severino Gazzelloni, Bruno Canino, Luciano Berio, Krzysztof Penderecki, Salvatore Accardo, Amalia Rodriguez, Carla Fracci, Luciana Savignano, Rudolf Nureyev, Alessandra Ferri, Roland Petit, Maurice Béjart, Glauco Mauri, Valeria Moriconi, Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi, fino ai più recenti Stefano Bollani , Alex Britti, Enrico Rava, Gilberto Gil, Wayne Shorter, Chick Corea, David Byrne, Pat Metheny, Hiromi, gli Inti-Illimani e molti altri.

Fino al 2016 l’Estate Fiesolana è stata gestita interamente dal Comune di Fiesole e si presenta strutturata in quattro sezioni: teatro, musica classica, jazz e cinema. Dal 2017 insieme all’Amministrazione Comunale, viene organizzata da Prg e Associazione Music Pool.

Le ultime tre edizioni sono state ricche di eventi, dal teatro, alla musica, alla performance ai concerti, ed hanno visto la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, con una sezione dedicata al jazz ed alle orchestre di scena. Nel 2017 in 20 giornate di eventi ci sono state 10.200 presenze che sono passate alle 18.900 nelle 38 giornate di spettacolo dell’Estate 2018, fino alle 29.520 della scorsa Estate, durante 55 serate di eventi, comprese 17 di cinema.

Prevendite in corso

I biglietti sono in vendita a posto unico assegnato non numerato e la capienza del teatro è prevista per un massimo di 380 posti, al fine di mantenere la distanza sociale e rientrare nei parametri per la tutela dello spettatore.

TEATRO ROMANO DI FIESOLE Via Portigiani 3 – FIESOLE (FI)

INIZIO SPETTACOLI ore 21,15

IL PROGRAMMA

domenica 21 giugno

FESTA DELLA MUSICA

Scuola di Musica di Fiesole

giovedì 25 giugno

LUCIA POLI

DECAMERON un racconto italiano in tempo di peste

Teatro Pubblico Ligure

sabato 27 giugno

HANDLOGIC/STEFANO TAMBORRINO

DON KARATE

Young Jazz

martedì 30 giugno

EDOARDO LEO

Ti racconto una storia

sabato 4 luglio

AMEDEO FENIELLO

LEZIONI DI STORIA

Costantino

Casa Editrice Laterza

martedì 7 luglio

MAURIZIO LOMBARDI

Tutto & Nulla

musica Giuseppe Scarpato

regia Edoardo Zucchetti

mercoledì 8 luglio

GIANLUCA PETRELLA

Cosmic Renaissance

giovedì 9 luglio

ROBERTO ALINGHIERI

DECAMERON un racconto italiano in tempo di peste

Teatro Pubblico Ligure

venerdì 17 luglio

IL PENSIERO RAZIONALE

CARLO COTTARELLI

martedì 14 luglio

GINEVRA DI MARCO

LUCHO E NOI

omaggio a Luis Sepulveda

mercoledì 15 luglio

NERI MARCORE’

Le mie canzoni altrui

***

DAVIDE ENIA

L’abisso

Premio Ubu 2019

domenica 19 luglio

MYA CANTA BATTISTI

Quintetto di Ottoni dell’ORT

e Trio Jazz

Mya Fracassini cantante

martedì 21 luglio

ALESSANDRO VANOLI

LEZIONI DI STORIA

Carlo Magno

Casa Editrice Laterza

mercoledì 22 luglio

TOSCA

Direzione Morabeza

giovedì 23 luglio

TULLIO SOLENGHI

DECAMERON un racconto italiano in tempo di peste

Teatro Pubblico Ligure

venerdì 24 luglio

WALT DISNEY FANTASY

ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA

direttore GIUSEPPE LANZETTA

martedì 28 luglio

GLI ANNI VERDI

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

Alessandro Riccio attore

giovedì 30 luglio

LELLA COSTA

La Vedova Socrate

regia Franca Valeri

martedi 4 agosto

CHIARA FRANCINI

L’amore segreto di Ofelia

giovedì 6 agosto

DARIO VERGASSOLA

DAVID RIONDINO

DECAMERON un racconto italiano in tempo di peste

Teatro Pubblico Ligure

da venerdì 7 a domenica 30 agosto

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

a cura dell’ISTITUTO STENSEN