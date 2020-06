Il Giardino di Piazza Piola intitolato a Teresa Pomodoro

Venerdì 12 giugno 2020 la Giunta del Comune di Milano ha deliberato l’intitolazione del Giardino di Piazza Piola a Teresa Pomodoro, regista e drammaturga che nel 1994 ha fondato lo Spazio Teatro No’hma.

La notizia dell’intitolazione sarà annunciata pubblicamente il prossimo 21 giugno, in occasione di un evento dal titolo Un giorno senza tramonto – Omaggio a Teresa Pomodoro verso l’inaugurazione, che si terrà tra il Giardino di piazza Piola e via Andrea Orcagna, dove ha la propria sede il Teatro No’hma.

Alle 16.30 Livia Pomodoro con la Presidente del Municipio 3 Caterina Antola e l’Assessore alla Cultura del Municipio 3 Luca Costamagna, in diretta streaming e insieme agli affezionati “amici” di No’hma, comunicherà alla cittadinanza il risultato della delibera in attesa della cerimonia ufficiale di intitolazione alla presenza dell’assessore Del Corno e delle autorità cittadine, prevista per i prossimi mesi.

A seguire, alle ore 17, presso lo Spazio Teatro No’hma è quindi in programma un concerto del Quartetto Archimia insieme all’Abdo Buda Marconi Trio. I due ensemble, entrambi provenienti da Lodi – una delle città più colpite dall’attuale emergenza sanitaria – si esibiranno insieme in una performance che prevede anche momenti di danza classica e che vuol essere sia espressione della vocazione internazionale e di ricerca del Teatro, proponendo suoni dall’Europa dell’Est e una rielaborazione jazz dei più celebri brani della musica classica, sia un tributo al solstizio d’estate, che in questo frangente non rappresenta solo l’inizio dell’omonima stagione, ma anche la speranza di una ripartenza dopo le difficoltà degli ultimi mesi.

Questa occasione sancisce l’inizio della collaborazione tra lo Spazio Teatro No’hma e il Municipio 3. Le due realtà, infatti, hanno già cominciato a lavorare a stretto contatto nell’ottica di un’opera di disseminazione culturale sul territorio, che passerà, oltre che dal teatro di via Orcagna, anche altri luoghi del Municipio, quali l’Auditorium “Stefano Cerri” di via Valvassori Peroni, la Casa-Museo Boschi Di Stefano in via Giorgio Jan e gli spazi pubblici di via Zanoia.

