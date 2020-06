“L’uomo che cadeva sempre” di Lorenzo Pontani

By

In libreria e fumetteria, il coloratissimo e surreale romanzo grafico di Lorenzo Pontani (edito da Phoenix Publishing)

L’artista romano Lorenzo Pontani crea per Phoenix Publishing “L’uomo che cadeva sempre”, cento variopinte e intense tavole dove si alternano immagini di re, cavalieri, creature alate e pesci volanti, castelli e un eroe: un omino bluastro senza testa. L’omino, senza una apparente ragione, precipita di continuo dal cielo e ogni volta deve fare l’impossibile per tornare sul suo piccolo pianeta, usurpatogli da Occhio Piumato. Tutte le volte che tenta di risalire, incappa in soggetti e paesaggi visionari. La sua missione ruota attorno allo scontro di due strambi personaggi: l’antico regnante di una valle, rimasto incastonato nella terra e il guerriero che ha imprigionato il sovrano, intento a ristabilire le sorti del reame.

Pontani è al suo esordio con questo volume autoconclusivo, ricco di spunti onirici e dalla trama complessa che, però, solletica l’intuizione del lettore. Le immagini sono coloratissime e sgargianti, con rimandi ad Adventure Time di Pendleton Ward e strizzatine d’occhio ai lavori del maestro Jacovitti. I pochi dialoghi hanno il potere di liberare la fantasia del lettore, e aprirgli la strada a vari piani interpretativi.

In questo caleidoscopio di colori, emerge il tratto deciso di una fiaba per tutte le età, dove non esistono buoni o cattivi, ma una storia avvincente da guardare più che da leggere.

Lorenzo Pontani ha 24 anni ed è fumettista e autore. Ha frequentato per 4 anni la Scuola Romana dei Fumetti, e ha lavorato per il sito di fumetti “ilmiofumetto.it”.

Ha pubblicato anche un’illustrazione sul libro “I segreti del regno di Babbo Natale”, edito da Uno editori.

Curatore: Gianluca Testaverde

Illustratore: Lorenzo Pontani

Editore: Phoenix Publishing

Collana: Pegaso

Pagine: 100

EAN: 9788894389692

Euro 15,50

LINK ACQUISTO

http://www.phoenixproduzioni.com/store/product/luomo-che-cadeva-sempre-di-lorenzo-pontani