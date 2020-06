Officina Pasolini: ecco gli appuntamenti dal 10 al 12 giugno

Prosegue il ricco palinsesto in diretta streaming di Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio attraverso i collegamenti di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua lanciati dal proprio canale Instagram e poi disponibili sul sito e YouTube.

La programmazione è in continuo aggiornamento .

Autore di bestseller, diventati anche film, deejay alla radio, attore e persino cantante, Fabio Volo domani, mercoledì 10 giugno, si collega con Giorgio Cappozzo alle 18.00 per raccontarsi attraverso la finestra digitale di Officina Pasolini. Tra ricordi e battute parlerà anche di Orchite Show, il nuovo format nato in questi giorni di lockdown, che anche lui condivide sui suoi canali social e con cui intrattiene gli utenti per provare a regalare un sorriso durante questa lunga fase di ‘sosta’.

A seguire, giovedì 11 giugno, reunion virtuale per Ron e Tosca, sempre alle ore 18.00.

Nel 1996 vinsero insieme il Festival di Sanremo con Vorrei incontrarti fra cent’anni, ma questa volta l’occasione che li fa incontrare dopo ventiquattro anni non è la condivisione di un palco. Il cantautore lombardo, autore di canzoni, scritte anche per altri artisti, che ormai fanno parte della storia della musica italiana, si lascia intervistare dall’amica e collega per condividere cinquant’anni di carriera tra esperienze, ricordi e emozioni. Sulla scia di racconti e aneddoti, i due ricorderanno un grande incontro che ha segnato il percorso di entrambi: quello con Lucio Dalla, ricordato tra episodi divertenti e commoventi insieme. E chissà se tra una chiacchiera e l’altra, l’intervista non diventi via via un incontro musicale…

La settimana si conclude venerdì 12 giugno ore 18.00, con Piotta intervistato ‘a distanza’ da Gino Castaldo. Rapper eclettico che alterna al microfono il ruolo di produttore, deejay, attore, sceneggiatore e giornalista, Tommaso Zanello, per tutti Piotta, si racconta ai suoi ‘seguaci’. Dalle prime sperimentazioni casalinghe con i compagni del liceo quando scopre il rap, alla nuova instant song scritta durante il lockdown, dal titolo Vengo dal Colosseo 20.20 edition, Piotta ha collezionato un disco di platino e un disco d’oro, fondando nel 2003 l’etichetta indipendente La grande onda, con la quale ha ottenuto notevoli soddisfazioni sia a livello personale che contribuendo al lancio di nuovi artisti della scena hip-hop, fra i quali Jesto e Debbit.

