Riapertura del Teatro Binario 7 (Monza)

Il polo culturale e artistico di via Turati riapre le sue porte al pubblico: succede dopo uno stop di quasi quattro mesi causato dalla diffusione della pandemia di Covid-19. Le proposte non mancano: in arrivo dal prossimo 19 giugno spettacoli, eventi, laboratori e seminari teatrali adatti a tutte le età. Un’offerta strutturata in piena sicurezza, grazie a un protocollo anti-Covid approntato per garantire il completo rispetto delle disposizioni sanitarie. Ecco cosa succederà.

——-

EVENTI E SPETTACOLI

Cinque appuntamenti in sala Chaplin: il venerdì e il sabato sera si torna a teatro



Venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020

GLI ANARCHICI LIVE SHOW

con Gregory Bonalumi, Alfredo Colina, Barbara Bertato

Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2020

CORRADO ACCORDINO è IL CATTIVO BAMBINO

Venerdì 3 e sabato 4 luglio 2020

LE DIREZIONI DELL’AMORE

di e con Barbara Bertato e Alfredo Colina

Venerdì 10 e domenica 11 luglio 2020

MAI FU LA NOSTRA VITA COSÌ PIENA…

con Enrico Roveris e gli insegnanti della scuola

Venerdì 17 e sabato 18 luglio 2020

SE POTESSERO, SI PRENDEREBBERO SOTTOBRACCIO

con gli allievi della Scuola di teatro Binario 7

Informazioni:

Spettacoli ore 21 | Biglietto unico € 10 |I biglietti sono acquistabili esclusivamente online dal sito binario7.org | e.mail: biglietteria@binario7.org | Capacità massima della sala: 65 posti

———



LABORATORI TEATRALI PER BAMBINI

Giocare a fare teatro significa imparare ad esprimersi con fantasia, immaginazione e creatività. Un semplice percorso di giochi, esercizi e piccole situazioni teatrali che guideranno il bambino, come singolo e come membro di un gruppo, alla scoperta delle proprie capacità espressive, fisiche e creative, al fine di comprendere giocando anche nuove possibilità di relazione con l’altro.

Dove e quando: Sala Artaud del Binario 7 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Per bambini dai 6 agli 11 anni: periodi disponibili

– dal 22 al 26 giugno 2020: docenti Rossana Carretto e Maurizio Brandalese )

– dal 29 giugno al 3 luglio 2020: docenti Ilaria Mauri e Enrico Roveris )

– dal 6 al 10 luglio 2020: docenti Rossana Carretto e Fabio Paroni )

Il laboratorio è organizzato anche nella sede di Vimercate , presso lo Spazio Heart, nella settimana dal 22 al 26 giugno, docenti Mirko Rizzi e Daniele Crasti .

——–

LABORATORI TEATRALI PER ADOLESCENTI

Una settimana di lavoro con l’obiettivo di guidare i partecipanti in un divertente processo di arricchimento della conoscenza e consapevolezza del proprio corpo, della propria voce e delle loro potenzialità espressive, di ascolto, di osservazione e di reazione con gli altri. Rispettando le regole della distanza e della sicurezza imposta delle norme vigenti per il Covid-19, saranno pensati e presentati esercizi che possano sviluppare attraverso la creatività la consapevolezza dei nostri adolescenti.

Dove e quando : Sala Picasso del Binario 7 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30

Per ragazzi dai 12 ai 17 anni: periodi disponibili

– dal 22 al 26 giugno 2020 (docenti Luca Spadaro e Vanessa Korn )

– dal 29 giugno al 3 luglio 2020 (docenti Dario Merlini e Pujadevi )

– dal 6 al 10 luglio 2020 (docenti Sabina Villa e Enrico Roveris )

Il laboratorio è organizzato anche nella sede di Vimercate , presso lo Spazio Heart, nella settimana dal 29 giugno al 3 luglio, docenti Mirko Rizzi e Maurizio Brandalese .

——–

SEMINARI INTENSIVI – IO E L’ALTRO

Il dialogo è il luogo privilegiato della sfida a teatro. In questo tempo di ricostruzione, partiamo da lì, da “quell’altro” da cui ci hanno separato, per ritrovarsi con coraggio, intelligenza, tutela e trasformazione. Durante il laboratorio useremo come materiale di lavoro dialoghi di diverse opere teatrali e non. Attraverso il lavoro fisico capiremo il corpo dell’azione. Attraverso le parole, la sua voce. Comporremo scene e frammenti di scene a partire dalle loro azioni.

Con Corrado Accordino

Quando : 20 e 21 giugno 2020 dalle 10 alle 19



Con Valentina Paiano

Quando : 20 e 21 giugno e/o 4 e 5 luglio 2020 dalle 10 alle 19

Con Alessia Vicardi

Quando : 27 e 28 giugno 2020 dalle 10 alle 19

Con Luca Spadaro

Quando : 4 e 5 luglio 2020 dalle 10 alle 19

———

SEMINARIO INTENSIVO COMICO

Partecipare ad un laboratorio di Teatro Comico nel quale mettersi in gioco accettando i propri punti deboli, paure e timidezze per trasformarli in punti di forza. Scoprire la propria autoironia così da tradurla in un irresistibile comicità. Attraverso giochi teatrali ognuno viene a conoscenza del proprio Clown e del personale potenziale comico migliorando l’autostima e la consapevolezza di sé.

Con Alfredo Colina



Quando : 22 e 24 giugno, 29 giugno e 1 luglio, 6 e 8 luglio 2020 dalle 20 alle 23

———-

Informazioni, costi e altri dettagli a questo link .

Contatti

Web: binario7.org

Mail: per seminari e laboratori scuola@binario7.org

Tel. 039 2027002

———

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Ecco il protocollo di sicurezza anti-Covid: limiterà la nostra capacità di accoglienza e ci obbligherà a ripensare il nostro modo di vivere il teatro (almeno per il momento), ma consentirà a noi di organizzare le attività in completa sicurezza e al nostro pubblico di sentirsi tutelato.

Di seguito tutte le misure di sicurezza che il personale della struttura si incaricherà di garantire:

– Si entra nell’edificio uno alla volta

– È obbligatorio l’uso della mascherina

– Il personale all’ingresso è munito di termometro a infrarossi per la misurazione della temperatura corporea

– È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso grazie all’apposito dispenser munito di soluzione idroalcolica

– Le aree di ingresso e di attesa sono dotate di segnaletica orizzontale per garantire la distanza interpersonale

– L’edificio viene sanificato prima della riapertura e gli spazi vengono sanificati dopo ogni utilizzo

– Seguire le istruzioni del personale per uscire dall’edificio in modo da non sovrapporre i flussi

– La capacità della sala Chaplin è ridotta a 65 posti

– La conformazione delle sale che ospitano laboratori e seminari è ridotta a 14 persone più due insegnanti per gli allievi fino a 11 anni e a 16 persone più un insegnante per gli allievi dai 12 anni in su.