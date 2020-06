Saint Louis College of Music (Roma): Open Day di Composizione e Musica da Film

Giovedì 11 giugno, Open Day al Saint Louis College of Music in versione Web Meeting dedicato al Dipartimento di Composizione e Musica da Film. Una giornata online per conoscere i corsi accademici del Saint Louis, prima Istituzione privata in Italia autorizzata dal Miur a rilasciare titoli accademici di I e II livello in Composizione e Musica da Film.

Il percorso didattico in Composizione e Musica da Film è mirato alla formazione del compositore contemporaneo, che si muove con competenza nei vari ambiti di applicazione della musica, il cinema e la televisione, la pubblicità, i videogame, il teatro, le installazioni artistiche, attraverso una piena padronanza dell’armonia classica, contemporanea e modale, delle tecniche contrappuntistiche fino all’orchestrazione con strumenti reali e virtuali.

La personalizzazione di ciascun percorso attinge ispirazione da tecniche e conoscenze di ambiti trasversali, quali la musica classica, la popular music, il jazz e l’elettronica, in una visione attuale e professionalizzante.

Durante l’Open Day sarà possibile partecipare gratuitamente a workshop e lezioni dimostrative in videoconferenza, incontrando online il Coordinatore del Dipartimento, M° Gianluca Podio e i docenti dei corsi, i quali saranno a disposizione per attività di Orientamento e sarà possibile, senza necessità di recarsi in sede, richiedere allo staff del Saint Louis tutte le informazioni relative all’offerta formativa della più importante realtà didattica italiana di Alta Formazione Artistica Musicale, con studenti di eccellenza provenienti da tutta Europa.

Per partecipare, registrarsi al Webinar di Orientamento tramite link presente sulla pagina dedicata sul sito slmc.it :

https://www.slmc.it/news/open-day-composizione-e-musica-da-film-online-edition/

———-

Programma Open Day Composizione Online Edition – 11 giugno 2020

La giornata si apre alle h 11:00 con un incontro di Orientamento, a cura del Coordinatore del Dipartimento di Composizione e Musica da Film, M° Gianluca Podio che illustrerà il percorso formativo, con un focus su piano di studi, programmi didattici e sbocchi professionali. A seguire, workshop gratuiti a cura dei docenti del Saint Louis dalle h 13:30 alle h 16:40.

Calendario Open Day Composizione Online Edition

11 giugno 2020

Orientamento

h 11:00- 13:00 Webinar con M° Gianluca Podio e la Responsabile di Segreteria per il corso di Composizione e Musica da Film, Pilar Cicognani

Registrazioni sul sito www.slmc.it :

https://www.slmc.it/news/open-day-composizione-e-musica-da-film-online-edition/

Workshop in Web Meeting

h 13:30-14:10 “Funzioni armoniche e discorso musicale” a cura di Gilberto Bartoloni

h 14:20-15:00 “L’analisi musicale come orientamento alla composizione musicale” a cura di Mario Gagliani

h 15:10-15:50 “La Composizione per orchestra in relazione all’esperienze della concertazione: il rapporto con la figura del direttore d’orchestra” a cura di Adriano Melchiorre

h 16:00-16:40 “Ascolti guidati alla Musica da Film” a cura di Manuel Jr Basurto