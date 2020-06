Shakespeare Week (5° edizione)

La ​Shakespeare Week ​è un festival di cultura teatrale (organizzato da Casa Shakespeare) che da 5 anni incontra l​a gente ​con Shakespeare, nelle strade, nei negozi, nelle piazze, in Teatro. A ​Verona​, città dell’amore, città Shakespeariana per eccellenza.

Quest’anno vogliamo renderlo ​accessibile a tutti, anche a te che sei distante e non puoi venirci a trovare. Interagendo con te in ogni evento, facendoti entrare in Casa Shakespeare. Tu con noi! Dal 16 al 21 giugno, ogni giorno alla stessa ora ci incontreremo: tu, noi e la “… bella Verona, dove la nostra scena s’apre”, la città di Shakespeare, del Teatro e dell’Amore. E con il tuo aiuto la tecnologia utilizzata in questo periodo di emergenza, diventa strumento per portarti con noi, presente, accolto, ascoltato, ricambiato. E con te tutti gli amanti di Shakespeare e della Cultura Comune Europea. ———

PROGRAMMA

Martedì 16 ore 20.00: Shakespeare Walk

passeggiata in angoli nascosti della città con la citazione delle 37 opere attribuite a Shakespeare

Mercoledì 17 ore 20.00: Shakespeare Interactive Museum

un viaggio alla scoperta della tua anima shakespeariana, e all’incontro con Giulietta e la sua storia

Giovedì 18 ore 20.00: Romeo & Juliet Experience

una guida ti conduce alla scoperta di Verona incrociando Giulietta e Romeo

Venerdì 19 ore 20.00: Ariel Afternoon

sperimentazioni video vocal musicali

Sabato 20 ore 20.00: COV_ID: ROMEO —– PRIMA NAZIONALE

Spettacolo di STREAMING DRAMA ®​​:​Giulietta e Romeo riscritto da Andrea De Manincor in un adattamento speciale per lo streaming

Domenica 21 ore 20.00: Shakespeare Dinner

ceniamo assieme agli attori in diretta dalla Osteria Vecia Dogana!

———

BIGLIETTI

Partecipazione riservata ai donatori della campagna di crowdfunding su produzionidalbasso.it e agli acquirenti dei biglietti virtuali reperibili sui social.

———-

COME CI SIAMO ARRIVATI

Perchè la situazione attuale di ​crisi ha creato le premesse per approfondire e concretizzare un percorso che, già insito in Casa Shakespeare, ha l’​opportunità di esprimersi con creatività, professionalità, competenza e vigore. Nel percorso artistico sentivo la necessità di integrare l’esperienza fisica, le presenze in teatro, con quella virtuale, quella della connessione on line. I social network esistono perchè siamo immersi di necessità di relazione e di presenza. La nostra socialità ci spinge a entrare in contatto con più persone, a confrontarci, a sostenere le nostre idee o a metterle in gioco. E la presenza di altri può sostenerci o frustrarci. E’ parte della nostra natura.

A giugno 2019 abbiamo fatto nascere lo ​ Shakespeare Interactive Museum ​, un’esperienza immersiva nella conoscenza della tua anima shakespeariana della storia di Giulietta e Romeo. Progetto senza pari in Europa. Ma non ci siamo fermati.

Da gennaio 2020 siamo passati dall’attore che utilizza la diretta Facebook come strumento del personaggio, ed era “​ ENRICO V – dialogo per attore e smartphone ​“, al primo teatro Streaming d’Italia con ​“​ PESTE! PROCESSO AGLI UNTORI ​“​, quando ci siamo sentiti davvero FAMIGLIA. Poi è seguito “​ FAKE OTELLO ​” spettacolo eseguito con il teatro chiuso. Siamo ripartiti dai social con #iorestoaCasaShakespeare ​, una striscia quotidiana di teatro, dal 14 marzo, in cui ogni singolo artista, da casa sua, andava “in scena”. L’abbiamo fatto diventare dialoghi tra attori e poi spettacolo completo in streaming: ​ THE MERCHANT LIVE ​. Ed è stato vivere un’esperienza unitaria pur nella separazione fisica, sentendo il pubblico presente, anche se filtrato dai like e i commenti. Con un’eccellenza nel giorno dedicato a Dante, il 25 marzo, primo #DanteDì in cui Casa Shakespeare realizza una maratona live di 6 ore con “ INFERNO LIVE ​“. E siamo arrivati al primo STREAMING DRAMA ®​​con ​GIACOMO III​, dramma storico in tre atti di Filippo Barone.

La nostra esperienza, la nostra professionalità, la nostra competenza e il nostro talento al servizio di una ​nuova modalità espressiva destinata allo Streaming Live, con riscritture, adattamenti e nuove drammaturgie scritte pensando allo Streaming, alla sua tecnologia, al suo modo di rapportarsi con il pubblico. Una nuova espressione artistica che si affianchi al teatro dal vivo.

Accompagnando la creazione artistica con lo studio di nuovi strumenti che rendano interattiva la presenza del pubblico​,chiamato ad essere qui ed ora pur da casa, che rendano interattiva la presenza di altri artisti in altri luoghi d’Italia e d’Europa.

———-

OBIETTIVI

A Verona, città dell’amore, una “Shakespeare Week” che coltiva la curiosità intellettuale ed eccita l’apprendimento per rendere il Poeta accessibile a tutti. Obiettivi:

Utilizzare una piattaforma streaming per nuovo linguaggio teatrale e una nuova interazione attori / spettatori Riscrivere e mettere in scena un nuovo Romeo & Juliet, nato per lo Streaming Realizzare il Tour Virtuale Immersivo “Romeo & Juliet Experience” con guida e attori Rendere fruibile lo Shakespeare Interactive Museum on line Coinvolgere gli appassionati nella creazione di un Centro Shakespeariano Europeo a Verona

———-

CASA SHAKESPEARE

Casa Shakespeare è un centro di produzione teatrale in italiano, inglese e streaming, e agente di promozione del territorio europeo.

Si propone come strumento per rendere Verona centro Shakespeariano Europeo. Shakespeare, come altri grandi poeti, autori e pensatori, è stato un elemento determinante nella creazione della Cultura Comune Europea. Verona gode di un privilegio unico: Shakespeare l’ha immaginata come ambientazione di più opere, riconoscendone un ruolo principe nella sua poetica.

Casa Shakespeare organizza eventi, festival e corsi di formazione teatrale e per il ben-essere della persona.

È l’unica realtà italiana specializzata nel teatro Shakespeariano in lingua inglese e nel Teatro in Streaming.

———