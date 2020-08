Barton Park Summer Fest 2020

Cinema gratuito, musica e solidarietà. Il divertimento in sicurezza questa estate è a Pian di Massiano con il Barton Park Summer Fest, una serie di eventi a ingresso libero per tutte le età, più due concerti a pagamento organizzati in collaborazione con Moon in june.

All’interno dell’arena del Barton Park, infatti, ad aprire il vario programma di appuntamenti sarà il Cinema sotto le stelle, cinque serate – dal 26 al 30 agosto sempre alle 21 – di proiezioni gratuite all’aperto, patrocinate dal Comune di Perugia: si inizia mercoledì 26 con il classico di Elio Petri con le musiche di Ennio Morricone “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”. Giovedì 27 c’è “Mary Poppins” e il 28 “La dolce vita” di Fellini. Weekend a tutta Disney: sabato 29 ecco “Gli Aristogatti” e domenica gran finale con “Il re leone” (2019).

Poi spazio alla musica, il 2 e il 4 settembre sul palco dell’arena saliranno due noti gruppi locali, per il divertimento di tutti: Living Band (mercoledì) e B-Song (venerdì, sempre alle 21). Appuntamenti a ingresso libero, intervallati da due concerti già molto attesi: giovedì 3, alle 21.30, al Barton Park arriva l’artista del momento, Ernia. A una settimana dalla sua uscita, l’album “Gemelli di Ernia” ha conquistato la vetta della classifica Fimi – Top of the music sia tra gli album che nei vinili. Voce tra le più interessanti e originali della nuova generazione, la sua penna è in grado di spaziare tra rap puro e tecnico e testi di grande spessore, con una vena pop e contemporanea, che gli hanno dato un posto di primo piano nell’attuale scena rap italiana.

Sabato 5, sempre alle 21.30, poi c’è Eugenio Finardi Acoustic Trio, spettacolo tra canzoni e racconti in cui il cantautore ribelle si interroga sul significato della Verità nell’Arte.

Una versione più intima e coinvolgente dello show full band di Finardi, con Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre e Federica Finardi Goldberg al violoncello. Per entrambi i concerti, la prevendita dei biglietti è gia aperta su Ticket One e Ticket Italia.

Ma il programma del Summer Fest non finisce qui. Domenica 6 settembre, a partire dalle 19.40, c’è “100 chitarre per Lucio”, un particolare omaggio a Battisti in cui a salire sul palco saranno i musicisti e gli amatori che si siano iscritti e preparati su alcuni brani immortali da suonare tutti insieme contemporaneamente: i particolari per partecipare saranno pubblicati nei prossimi giorni sulla pagina Facebook del Barton Park.

Lunedì 7 sarà la volta di “Antonella canta Mina” e mercoledì 9 c’è “Emozioni in musica”, con Roberto Vasarri & Super Pippo Antonio Gabellini, entrambi alle 21 e sempre a ingresso gratuito.

Gran finale dedicato alla solidarietà e al ricordo dell’amico Leonardo Cenci, con gli Avanti tutta days, in programma all’interno del parco il 12 e 13 settembre (informazioni su www.avantitutta.it).

Un programma vario e davvero per tutti, bambini giovani e adulti, che assicura divertimento ma soprattutto sicurezza, grazie agli spazi e all’organizzazione del Barton Park che consentono il rispetto delle distanze previste dalle norme anti Covid.