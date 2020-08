CrashTest (9° edizione)

La nona edizione di CrashTest – collisioni di teatro contemporaneo sta per iniziare!

Quattro giornate di spettacoli, laboratori per spettatori e laboratori pratici, tutto interamente gratuito e secondo le norme igienico-sanitarie vigenti.

Il festival inizia giovedì 3 settembre con Le Città Possibili di Livello 4 – Nuove Generazioni, spettacolo itinerante per la città di Valdagno che vedrà in scena gli studenti dei laboratori teatrali degli istituti superiori vicentini Boscardin, Galilei, Quadri, Rossi e Trissino.

Venerdì 4 settembre al Teatro Super andranno in scena i primi due spettacoli selezionati, Zona Franca di Teatro C’art e Teoria della Classe Disagiata di MALTE/Collettivo Ønar; a seguire, sabato 5 settembre, sempre al Teatro Super, saliranno sul palco Bernabéu/Covello con Un po’ di più e Welcome Project con Angst Vor Der Angst.

Giornata di laboratori pratici gratuiti domenica 6 settembre, che proseguirà con ZOOM – Teatri Possibili, un incontro aperto a tutti in cui compagnie, critici teatrali, i ragazzi del progetto ZOOM e il pubblico avranno modo di confrontarsi sugli spettacoli visti e sul teatro contemporaneo in genere.

Ricordiamo che per partecipare ai laboratori e per vedere gli spettacoli è obbligatorio prenotarsi qui.

Guarda il programma completo su www.crashtestfestival.it oppure scaricalo qui e segui tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina facebook e instagram.

