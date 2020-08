Festival Contro 2020

Torna, in versione ridotta, il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in Piemonte. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi gli organizzatori hanno deciso di confermare l’appuntamento in musica con il Festival della canzone d’impegno e, soprattutto, con il tradizionale Raduno estivo de I Nomadi e la tradizionale Fiera della nocciola, che quest’anno celebra la sua 161^ edizione. Cinque giornate di festa e musica a partire da venerdì 28 agosto con la Shary band per proseguire sabato 29 agosto con il 29° Raduno estivo del fans club, ospiti fissi del Festival Contro dal 1967. Domenica 30 agosto saranno I Divina i protagonisti dell’appuntamento con la musica live mentre lunedì 31 agosto si terrà Fiera della nocciola, una lunga giornata che vedrà protagonisti il buon cibo, il territorio di Castagnole, la bellezza e la musica con l’esibizione serale di Sonia de Castelli e Federica Cocco. Per la chiusura di martedì 1 settembre in programma la musica dance di Tuttafuffa e gli intramontabili successi di Vasco Rossi reinterpretati dalla Vasco Explosion.

———

VENERDI’ 28 AGOSTO

SHARY BAND

DJ Set

Ingresso con consumazione – Con oltre 200 concerti realizzati nel 2019, l’esperienza di 10 anni di tour invernali e 11 tour estivi la Shary band si attesta a buon diritto come il “Tributo nazionale alla disco dance” con uno spettacolo di medley dedicato agli ultimi 60 anni di musica ballabile.

SABATO 29 AGOSTO

I NOMADI

open act Progetto Badline

Biglietto su Ticketone. Informazioni allo 360440660 – Si rinnova, come ogni anno dal 1967, l’appuntamento con I Nomadi nel ricordo di Augusto e Dante, per ripercorrere la storia e le nuove emozioni di una delle formazioni più amate d’Italia. Il XXIX Raduno Estivo Nomadi Fans Club e il XLVI Concerto Castagnolese inizieranno alle 20 con la cena su prenotazione.

DOMENICA 30 AGOSTO

I DIVINA

Dj set

Ingresso con consumazione – Un’altra serata dedicata alla musica dance, una seconda giornata immersi nei suoni e nelle atmosfere dello Studio 54 di New York. A riportare la febbre degli anni’70 saranno I Divina, che da più di vent’anni reinterpretano le musiche e i successi che hanno reso indelebile il ricordo di quel decennio.

LUNEDì 31 AGOSTO

161^ FIERA DELLA NOCCIOLA

alle 21.30 il concerto di Sonia de Castelli e Federica Cocco

alle 23.30 Elezione di Miss San Bartolomeo 2020

La festa dedicata alla nocciola inizia alle 8.30 tra degustazioni gastronomiche, tour panoramici esposizioni e incontri. Protagonista della serata gastronomica e della cena della nocciola, anche quest’anno, lo chef Diego Bongiovanni direttamente dalla trasmissione di Rai 1 “La prova del cuoco”.

MARTEDì 1 SETTEMBRE

VASCO EXPLOSION

open act Tuttafuffa

Ingresso con consumazione – Saranno i grandi successi di Vasco Rossi reinterpretati dai Vasco Explosion a chiudere l’edizione 2020 del Festival Contro. In apertura ancora musica dance con i Tuttafuffa.