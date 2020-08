Fondazione Torino Musei: Ferragosto al Museo

Il giorno di Ferragosto la Fondazione Torino Musei apre tutti i suoi musei dalle 10 alle 19 e offre l’ingresso, per singolo museo, al prezzo simbolico di 1 euro per visitare le collezioni di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale.

Le mostre in corso a Palazzo Madama e al MAO sono comprese nella tariffa speciale, mentre la mostra in corso alla GAM Helmut Newton. Works sarà a tariffa ordinaria, secondo regolamento. Durante la giornata un ricco programma di visite guidate.

—–



ORARI DI APERTURA DEI MUSEI DELLA FONDAZIONE

GAM – MAO – Palazzo Madama – APERTI

dalle 10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso alle 18.00

———–



TARIFFE SPECIALI 15 AGOSTO:

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Collezioni del Novecento e del Contemporaneo + mostre FORMA/INFORME. La fase non-oggettiva nella fotografia Italiana 1935-1958 e GIUSEPPE CHIARI – 1 euro (chiuse le collezioni dell’Ottocento).

Mostra HELMUT NEWTON. WORKS – secondo tariffa ordinaria (compresa nel costo anche la mostra CAVALLI, COSTUMI E DIMORE. La riscoperta della “Fiera di Saluzzo (sec. XVII)” di Carlo Pittara

La tariffa di 1 euro sarà applicata anche agli Abbonati Musei (escluso Newton).

PALAZZO MADAMA – Museo Civico d’Arte Antica

Collezioni + mostra ARGENTI PREZIOSI. OPERE DEGLI ARGENTIERI PIEMONTESI NELLE COLLEZIONI DI PALAZZO MADAMA – 1 euro

La tariffa sarà applicata anche agli Abbonati Musei.

MAO Museo d’Arte Orientale

Collezioni + mostra DIPINGERE L’ASIA DAL VERO. Vita e opere di Arnold Henry Savage Landor, progetto STORIE DAL MAROCCO. Oggetti testimoni di identità e memoria e rotazione di dipinti giapponesi su rotolo verticale LA POESIA DEL PAESAGGIO – 1 euro

La tariffa sarà applicata anche agli Abbonati Musei.

———–

VISITE GUIDATE:

Sabato 15 agosto ore 15 e ore 16.30

LA POTENZA DI UNO SCATTO – HELMUT NEWTON

GAM – visite guidate alla mostra

Attraverso la selezione di 68 fotografie a cura di Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation di Berlino, la visita guidata alla mostra permette di illustrare un’ampia panoramica della lunga carriera del fotografo Helmut Newton che, fin dai suoi esordi, non ha mai smesso di stupire e far scalpore attraverso i suoi concetti visivi. Il percorso in mostra, strutturato in quattro sezioni, permette ai visitatori di avvicinarsi agli scatti potenti e innovativi di Newton partendo dalle opere degli anni Sessanta, con le numerose copertine per Vogue, per proseguire con i ritratti di personaggi famosi del Novecento, tra i quali ricordiamo Andy Warhol (1974), Gianni Agnelli (1997), Paloma Picasso (1983), Catherine Deneuve (1976), Claudia Schiffer (1992) e Gianfranco Ferré (1996), sino all’opera più tarda con il bellissimo ritratto di Leni Riefenstahl del 2000.

Costo: 6 euro per visita guidata + biglietto d’ingresso alla mostra (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card)

Info e prenotazione obbligatoria: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

——-



Sabato 15 agosto ore 15

LE COLLEZIONI DI PALAZZO MADAMA

Palazzo Madama – visita guidata alle collezioni del museo

L’architettura di Palazzo Madama si presenta agli occhi dei visitatori attraverso un accostamento evidente di anime diverse: ai resti di età romana si aggiungono le tracce delle trasformazioni realizzate in epoca medievale e barocca. L’appuntamento in museo si trasforma in un viaggio esplorativo dell’edificio che prende avvio dal castello. I nostri passi riprendono il percorso attraverso le scale della torre panoramica per passare a decorazioni, intagli e dorature degli appartamenti delle Madame Reali fino al luminoso scalone realizzato dall’architetto Filippo Juvarra.

Per chi desidera regalarsi ancora alcuni momenti in museo consigliamo una “sosta gustosa” presso l’elegante caffetteria.

Costo: 6 euro per visita guidata + biglietto di ingresso al museo 1 euro

Visita alle collezioni + mostra Argenti preziosi al costo agevolato di € 10

Info e prenotazione obbligatoria: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

———–



Sabato 15 agosto ore 16.30

ARGENTI PREZIOSI

Palazzo Madama – visita guidata alla mostra

Un itinerario “prezioso” quello dedicato alla mostra sugli argenti di Palazzo Madama che permette di approfondire alcuni aspetti dell’esposizione, come la lavorazione del metallo e le norme applicate dalla corte sabauda sul controllo della qualità dei prodotti realizzati. Grazie alla varietà degli oggetti esposti, potremo ripercorrere il gusto dell’argenteria dal Settecento all’Ottocento. In particolare saranno illustrati diversi oggetti di arredo, da tavola e destinati al culto, ma ancora monete che ripercorrono la storia del ducato dalla metà del Cinquecento alla metà dell’Ottocento e i “dorini”, ornamenti da acconciatura e spilloni d’argento, molto di moda tra le signore piemontesi di metà Ottocento. Tra i numerosi preziosi trovano spazio in mostra alcuni grandiosi disegni dell’argentiere Giovanni Battista Boucheron.

Costo: 6 euro per visita guidata + biglietto di ingresso al museo 1 euro

Visita alle collezioni + mostra al costo agevolato di € 10

Info e prenotazione obbligatoria: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

———



Sabato 15 agosto ore 16

GALLERIE CINA E GIAPPONE

MAO – visita guidata

L’itinerario attraverso le opere esposte si trasforma in un viaggio verso l’Asia Orientale. Il percorso parte dagli oggetti d’arte della Cina antica, caratterizzati da vasellame neolitico, bronzi rituali, lacche e terrecotte – databili dal Periodo Neolitico al X secolo d.C. per proseguire nella suggestiva galleria dedicata al Giappone, che presenta statue lignee di ispirazione buddhista, eccezionali paraventi, armature dei samurai e dipinti su rotolo verticale e xilografie policrome note come ukiyo-e, ‘immagini del mondo fluttuante’.

Costi: 6 euro per visita guidata + biglietto di ingresso al museo 1 euro

Prenotazione obbligatoria: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com