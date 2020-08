“Salza” il ritmo con la tromba di Nello all’Arena del Teatro del Grillo

È tutto pronto nell’Arena antistante il Teatro del Grillo, in quel di Soverato, per un appuntamento unico nel suo genere, e che vedrà l’esordio, sotto le stelle, della rassegna “Grillo cinema village”. Un esordio “scoppiettante” – in programma domenica 16 agosto alle ore 21:00 – in cui si potrà assistere alla performance del “Nello Salza Ensemble” in un omaggio doveroso al genio della musica rappresentato dal Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Salza alla tromba dunque ma anche al flicorno, trombino e fischio per una serata eccezionale assieme al suo gruppo che vedrà al pianoforte, alla tastiera e agli arrangiamenti Vincenzo Romano, David Medina al basso e Gianfranco Romano alla batteria. Lo spettacolo è dedicato al Maestro Morricone, come detto, ma vuol anche essere un omaggio ad altre due icone del cinema italiano quali i Maestri Federico Fellini e Alberto Sordi di cui ricorrono, proprio quest’anno, i cento anni dalla nascita. Ebbene, “La Tromba del cinema”, questo il titolo di uno spettacolo musicale esclusivo, in cui la tromba di Nello Salza ripercorrerà le più affascinanti e indimenticabili colonne sonore di Morricone. E che Salza sia stato definito dalla critica “La Tromba del cinema italiano” non sorprende più nessuno data la trentennale attività di solista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Lui che ha suonato in oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali con lo stesso Morricone, con cui ha collaborato dall’84. Salza sarà, pertanto, il protagonista di un suggestivo spettacolo musicale che coinvolge ed avvicina il pubblico alla musica da film e che si apprezza anche al di là della proiezione cinematografica. Una carriera lunghissima la sua, iniziata prestissimo e che si è avvalsa di collaborazioni con i più grandi musicisti del nostro tempo tra cui Nicola Piovani, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Francesco De Masi, Fiorenzo Carpi, Piero Piccioni. Pochi ancora i biglietti a disposizione per chi vuol seranemente “distrarsi” in una magica serata di metà agosto.