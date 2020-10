IUC (Roma): sospensione delle attività fino al 24 novembre

Attenendosi alle direttive del DPCM del 24/10/2020, in vigore dal 26/10/2020, l’Istituzione Universitaria dei Concerti è costretta a sospendere, con effetto immediato, tutti gli eventi programmati fino al 24 novembre p.v.

Il nostro pensiero va soprattutto agli artisti che ci hanno sostenuto in questo inizio di stagione accettando con entusiasmo di esibirsi in un doppio concerto pur di offrire, ad una fetta di pubblico più ampia possibile, la grande musica che ci è di sollievo e conforto, a maggior ragione in tempi come quelli attuali.

Con l’augurio di poter superare il prima possibile questo difficile momento che mette a dura prova il settore culturale ma non solo, porgiamo i più cordiali saluti.

