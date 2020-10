Mercoledì 28 e sabato 31 ottobre, con tre repliche alle ore 19.45, 20.15 e 20.45, nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’Arte 2020, le sale del Museo di Palazzo Altemps ospiteranno la performance del duo artistico PRINZ GHOLAM, dal titolo My heart is a poised cithara (Il mio cuore è una cetra sospesa).

La performance, ideata in collaborazione con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, fa parte di Hidden Histories, il festival curato da Sara Alberani e Valerio Del Baglivo appositamente pensato per la città di Roma che attraverso una serie di appuntamenti site-specific – tra cui performance, laboratori, talk e dibattiti pubblici, esplorazioni e camminate urbane – recupera, rivive, racconta secondo un approccio critico e costruttivo il patrimonio della città.

PRINZ GHOLAM, il duo di artisti composto da Wolfgang Prinz e Michel Gholam, vincitore del Premio Roma Villa Massimo 2020/21, attinge ai contesti storici e contemporanei incarnati dall’architettura di Palazzo Altemps e dalle sue collezioni per presentare una nuova performance, creata appositamente per il Museo.

Il duo artistico, per quasi un decennio, ha sviluppato una pratica performativa che mira a reinterpretare attraverso il corpo le opere più disparate, dai dipinti antichi alle sculture, dall’arte contemporanea ai film e alle immagini dei media. Spesso eseguiti in luoghi storicamente rilevanti, come Musei o siti archeologici, i loro lavori agiscono come una forma di mappatura attraverso il movimento, con l’intenzione di svelare come le nostre esistenze siano influenzate da processi di assimilazione culturale.

Come si formano gli standard normativi e formali riconosciuti convenzionalmente nel campo dell’estetica e della mitologia e come si può rendere visibile la nostra fascinazione e adesione a questi canoni? Questi sono solo alcuni dei quesiti a cui la coreografia dei PRINZ GHOLAM, composta di gesti e musica, vuole rispondere.

Per Hidden Histories gli artisti rivisiteranno i canoni estetici che costituiscono i prototipi di bellezza e forza ripetute e copiate nel corso dei secoli dalla scultura classica, a partire dal dialogo con le due figure di Ercole ed Esculapio presenti nella sala delle Prospettive dipinte.

CENNI BIOGRAFICI.

Wolfgang Prinz (1969, Leutkirch / Germania) e Michel Gholam (1963, Beirut / Libanon) collaborano dal 2001 e vivono a Berlino. Come artisti visivi hanno sviluppato la prassi tipica di un processo, attraverso performance live, video, fotografie e disegni. Il loro lavoro è un continuo tentativo di collocare e contrattare l’io e il corpo fra il loro costrutto culturale e il mondo nel quale viviamo.

Performance e mostre (selezione): Hofkirche Innsbruck (2019), Pola Museum of Art (Hakone, Giappone, 2019), Punta della Dogana (Venezia, 2018), Kupferstich-Kabinett Dresda (2018), Galerie Jocelyn Wolff (Parigi, 2018), documenta 14 (Atene e Kassel, 2017), National Gallery Prague (2016), Museion Bolzano (2014/15), Schweizerische Plastikausstellung Biel (2014) e il progetto espositivo itinerante La Monnaie Vivante (2006-2010). www.prinzgholam.com

———



Hidden Histories è un festival, ideato e curato da Sara Alberani e Valerio Del Baglivo, appositamente pensato per la città di Roma, che attraverso una serie di appuntamenti site-specific, tra cui performance, laboratori, talk e dibattiti pubblici, esplorazioni e camminate urbane recupera, rivive, racconta secondo un approccio critico e costruttivo il patrimonio della città. Hidden Histories è organizzato dall’Associazione Mariana Trench. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022″, fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

———-

Per informazioni su Hidden Histories:

www.localesproject.org

hiddenhistories.rome@gmail.com

Tel: 329/6183753 – 348/2680215

——-

EVENTO: performance My heart is a poised cithara (Il mio cuore è una cetra sospesa) del duo artistico PRINZ GHOLAM, a cura di Sara Alberani e Valerio Del Baglivo in collaborazione con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.

DATE E ORARI: mercoledì 28 e sabato 31 ottobre 2020 ore 19.45, 20.15 e 20.45

PER PARTECIPARE: L’evento è gratuito. Ingresso contingentato fino a esaurimento posti.

L’accesso è consentito solo previa prenotazione obbligatoria e conferma della stessa all’indirizzo mail:

hiddenhistories.rome@gmail.com o cell: 3402359503

Norme anti contagio: Si prega di partecipare a tutti gli eventi muniti di mascherine. L’organizzazione fornirà detergenti disinfettanti e garantirà il rispetto delle regole.

———

L’evento rientra nell’ambito delle attività collaterali alla Quadriennale d’Arte 2020

Appuntamento con

HIDDEN HISTORIES

festival a cura di Sara Alberani e Valerio Del Baglivo

My heart is a poised cithara (Il mio cuore è una cetra sospesa)

performance del duo artistico PRINZ GHOLAM

in collaborazione con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo

Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps

Roma, piazza Sant’Apollinare, 46