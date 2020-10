National Geographic Festival Delle Scienze – Digital: due nuovi appuntamenti online

La minaccia del cambiamento climatico e il Covid-19, la rivoluzione di Fibonacci raccontata a fumetti, bellezza e incanto tra cosmo e mondi fantastici. Sono questi i temi al centro dei nuovi appuntamenti targati NATIONAL GEOGRAPHIC FESTIVAL DELLE SCIENZE – DIGITAL, nati per illustrare le più affascinanti e curiose sfumature del mondo scientifico e le sue commistioni con l’attualità, la cultura pop, la letteratura e in generale il desiderio di scoperta.

Tre eventi che vanno ad arricchire il calendario culturale in corso da giugno – promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Codice Edizioni – ideale percorso l’edizione live del Festival, prevista dal 23 al 29 novembre negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

«Stiamo offrendo al pubblico – spiega Vittorio Bo, direttore del National Geographic Festival delle Scienze – una varietà di eventi che possano soddisfare le curiosità più connesse ai temi contemporanei e agli odierni sviluppi scientifici. Ma guardiamo oltre, puntando a una programmazione che sappia raccontare il passato e il futuro della scienza, le storie che si celano dietro alle grandi scoperte, i richiami letterari, gli strumenti che possano accompagnare ad esplorare i misteri e le evoluzioni dell’universo culturale.»

IL LIBRO DI LEONARDO: COME L’ALGEBRA ARRIVÒ IN OCCIDENTE

Con Claudia Flandoli, fumettista e illustratrice, Andrea Plazzi, traduttore, saggista e editor italiano, e Roberto Natalini, matematico e divulgatore



A cura di CNR



Agli inizi del ‘200 avviene una rivoluzione culturale: Leonardo Pisano, meglio conosciuto oggi come Fibonacci, pubblica un libro che cambierà radicalmente la civiltà occidentale, insegnando ai commercianti a risolvere rapidamente problemi intricati, ma di fatto fornendo a tutti gli uomini di ingegno il linguaggio e gli strumenti necessari allo sviluppo del progresso scientifico. Questo libro, il Liber Abbaci, introduce per la prima volta in Europa il sistema di cifre indo-arabo e alcuni fondamentali algoritmi di calcolo, tra cui il metodo di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado. In perfetto equilibrio tra teoria e pratica, Leonardo Pisano apre di fatto la strada alla nostra società tecnologica basata sulle scienze quantitative.

In questo incontro sarà presentato in anteprima il nuovo albo della collana Comics&Science di CNR Edizioni, uscito a metà ottobre, realizzato in collaborazione con l’Università di Pisa e dedicato a questo grande matematico italiano. Il fumetto “Il libro di Leonardo” è stato realizzato dalla fumettista Claudia Flandoli, che interviene in compagnia dei curatori della collana, Andrea Plazzi e Roberto Natalini.

L’INCANTO TRA SCIENZA E FANTASTICO

Con gli autori Licia Troisi e Michele Bellone

In collaborazione con Rizzoli e Codice Edizioni



Esiste un filo comune che lega i due autori: la passione per la divulgazione e una profonda conoscenza del mondo della scienza da un lato, e l’attrazione per il mondo della fantasia, del mistero e dell’immaginario pop dall’altro. In La sfrontata bellezza del cosmo (Rizzoli, 2020), Licia Troisi ci accompagna in un viaggio tra le immagini dei corpi celesti più famose, più belle o semplicemente quelle che hanno colpito di più la nostra fantasia. Ci svela cosa raccontano, quali straordinarie scoperte o misteri racchiudono. Ricostruendo così anche il nostro rapporto di sconfinata curiosità e fascinazione verso l’infinito nel quale siamo immersi.

Dall’altro lato, Michele Bellone nel suo libro Incanto. Storie di Draghi, stregoni e scienziati (Codice Edizioni 2019), ci fa scoprire come in molte storie di eroi, incantatrici, creature leggendarie e magie di ogni sorta ci sia molta scienza. Un viaggio alla ricerca degli elementi scientifici nascosti in molti archetipi della narrativa fantastica, cercando di smontare diversi pregiudizi su due mondi tutt’altro che inconciliabili. Perché se la scienza può generare la magia del fantastico, il fantasy può stimolare riflessioni sulla scienza.

