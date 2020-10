Teatro alla Scala (Milano): annullamento spettacoli per bambini e alcuni recital

By

In considerazione dell’evoluzione della situazione sanitaria nel Paese e in particolare nella città di Milano, la direzione del Teatro alla Scala ha deciso di rinviare alcuni spettacoli, in particolare la programmazione rivolta ai più piccoli.

Saranno ripresi in data da definire:

Il concerto per le famiglie degli Archi della Scala di domenica 25 ottobre ore 16;

Le rappresentazioni de La Cenerentola per i bambini di sabato 7 novembre ore 11 e ore 15, domenica 8 novembre ore 11, domenica 29 novembre ore 11;

Il recital di canto di Sabine Devieilhe di giovedì 19 novembre ore 20;

I concerti diretti da Giovanni Antonini di sabato 21 novembre ore 20, domenica 22 novembre ore 20 e martedì 24 novembre ore 20;

Il concerto per famiglie “Un coro in città” di domenica 22 novembre ore 12;

Il recital di canto di Simon Keenlyside di giovedì 3 dicembre ore 20.

Tutti gli spettatori in possesso di biglietto per gli spettacoli rinviati riceveranno una comunicazione specifica con le informazioni sulle modalità di rimborso.

Si comunica che, in seguito all’ordinanza regionale n. 623 del 21 ottobre, le recite dell’opera La bohème, in scena dal 4 al 17 novembre, saranno anticipate alle ore 19.30 e che sarà possibile accedere in sala con lo stesso biglietto; la durata delle rappresentazioni è di 3h e 15’ circa. Ricordiamo che la normativa prevede la possibilità di ritorno al domicilio con autocertificazione anche dopo le ore 23.

Tutti gli altri spettacoli sono confermati nei giorni e negli orari indicati.

Ricordiamo altresì che, in ottemperanza al DPCM del 18 ottobre che vieta l’attività convegnistica in presenza, gli incontri dei cicli “Prima delle prime”, “Letture e note al Museo”, “Grandi voci alla Scala” e tutte le tavole rotonde e i convegni in programma sono sospesi.

Si invita il gentile pubblico a consultare il sito www.teatroallascala.org per ulteriori informazioni e per eventuali aggiornamenti sugli spettacoli in programma.