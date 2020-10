World Opera Day 2020

By

Un'occasione per condividere la gioia

Quest’anno, poiché le nostre vite sono state colpite dalla pandemia globale e poiché varie ingiustizie sociali in tutto il mondo hanno acquisito visibilità, il potere confortante della musica e dell’arte è più che mai necessario. Essere resilienti ci aiuterà a superare le prove che seguono il confinamento. Ora più che mai, impegniamoci per una società libera e con pari opportunità!

Aspiriamo a una cultura locale e globale. Deve appartenere e includere tutti coloro che ne fanno parte. Allo stesso tempo, deve abbracciare un mondo diverso ma connesso. L’opera è un linguaggio internazionale e le sue storie riflettono i valori di libertà e tolleranza.

L’opera è un linguaggio internazionale le cui storie riflettono la comprensione della natura umana e contribuiscono a trasmettere i valori della libertà e della tolleranza. Aspiriamo a una cultura che includa e appartenga a tutti, abbracciando un mondo diverso e connesso. La Giornata Mondiale dell’Opera è un’occasione per sottolineare l’importanza della cultura nella società.

Chi meglio di Beethoven per rappresentare questa edizione 2020? In questo 250° anniversario della sua nascita, questo genio della creatività musicale incarna perfettamente il messaggio umanista di fratellanza universale che ispira il nostro programma del 25 ottobre. Per l’occasione, la nostra piattaforma online OperaVision offrirà un programma musicale da tutti e sei i continenti e messaggi di ambasciatori da tutto il mondo.

Cosa significano l’opera, la canzone e la cultura per voi, per il vostro teatro e per la vostra comunità? Quali benefici portano alla società nel suo complesso?

Incoraggiamo tutti i membri ad aderire alla nostra iniziativa, poiché il suo obiettivo è quello di assicurare la continuità di ciò che ci è più caro. Vi invitiamo a contribuire il più possibile nell’ambito delle risorse a vostra disposizione quest’anno. È possibile presentare un evento dal vivo in un teatro o all’aperto, oppure organizzare un evento online trasmesso sui social network. Vi invitiamo a includere Beethoven nel vostro programma. Ognuno di voi è libero di sostenere la causa dell’opera nel modo che ritiene più adatto al proprio contesto.

Inviate i vostri progetti a celia@opera-europa.org, e trovate informazioni sul nostro sito web dedicato www.worldoperaday.com, dove troverete anche il logo World Opera Day.

Il World Opera Day 2020 sarà un passo essenziale verso la rinascita dell’opera.

Nicholas Payne, Direttore di Opera Europa