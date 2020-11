Un video contro la violenza di genere caricato sul canale Youtube di PACTAdeiTeatri SALONE il 25 novembre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, PACTA . dei Teatri e Soccorso Rosa onlus presentano il 25 novembre 2020, sul canale YouTube di PACTAdeiTeatri SALONE, il video ADESSO LIBERE: un intervento corale contro la violenza di genere.

Il video, con l’intervento di Diana De Marchi – Presidente commissione Pari Opportunità e Diritti civili, riprende l’incontro-spettacolo andato in scena presso il PACTA SALONE di Milano a cura di e con Armando Cecatiello, avvocato familiarista esperto di violenza di genere e autore del libro da cui sono tratti i brani dell’incontro-spettacolo. In scena anche le attrici Maria Eugenia D’Aquino e Annig Raimondi e l’intervento di Carlo Alfredo Clerici, medico specialista in Psicologia Clinica e docente presso l’Università Statale di Milano.

Il video verrà trasmesso gratuitamente mercoledì 25 novembre 2020 in streaming sul canale YouTube di PACTAdeiTeatri SALONE (http://bit.ly/PACTAtube), come “omaggio” di Soccorso Rosa e PACTA . dei Teatri al pubblico, in un momento difficile dove i casi di violenza domestica e abusi sono aumentati, proprio a causa della pandemia.

Libere sono le donne delle storie a cui le attrici danno voce, finalmente libere dopo violenze e soprusi, libere da chi le maltrattava, ma, più di tutto, dalle catene dei sentimenti che non consentivano loro di dire: “Basta!”. Il video e lo spettacolo da cui è tratto nascono dal libro “Adesso basta! Istruzioni contro l’abuso” di cui Armando Cecatiello, è coautore.

Le storie raccontate riguardano donne che hanno molto sofferto, ma che hanno detto no alla violenza per loro stesse e per i figli. Gli attori restituiscono testimonianze e racconti di soprusi subiti da giovani donne, intorno alle quali i partner hanno tessuto, come la tela di un ragno, una spirale di violenza. Storie vere in cui le protagoniste sono riuscite a salvare le loro vite lasciando il passato alle spalle per un futuro migliore per loro e i figli.

Maria Eugenia D’Aquino e Annig Raimondi danno voce a due donne forti che si sono liberate dalla violenza dei partner. Con loro lo stesso Armando Cecatiello che, da avvocato familiarista ed esperto del fenomeno della violenza familiare, spiega i meccanismi e l’origine della violenza e Carlo Alfredo Clerici, psicoterapeuta e docente universitario, che affronta il perché si può cadere nella spirale della violenza e perché sia tanto difficile uscirne.

Mercoledì 25 novembre 2020

sul canale YouTube di PACTAdeiTeatri SALONE

ADESSO LIBERE

Incontro/spettacolo contro la violenza di genere

a cura di e con Armando Cecatiello, Maria Eugenia D’Aquino, Annig Raimondi

e con Carlo Alfredo Clerici, medico specialista in Psicologia Clinica e docente presso l’Università Statale di Milano

con l’intervento di Diana De Marchi – Presidente commissione Pari Opportunità e Diritti civili

produzione PACTA . dei Teatri in collaborazione con Soccorso Rosa onlus

con il sostegno del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia

