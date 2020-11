Casina di Raffaello (Roma): prosegue il doposcuola per bambini

A Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, prosegue fino al 26 novembre il servizio di doposcuola dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Il servizio è attivo ogni martedì e giovedì pomeriggio con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In occasione della mostra all’aperto Back to Nature in corso a Villa Borghese, la Casina di Raffaello propone tutti i giovedì pomeriggio delle attività dedicate a far scoprire ai bambini le installazioni d’arte contemporanea dislocate nel verde del parco. Ogni martedì pomeriggio invece i bambini possono scoprire flora, fauna e arte della storica villa giocando tra alberi e architetture. Ogni attività all’aperto ha la durata di un’ora ed è seguita da un laboratorio creativo a tema che si svolge negli spazi di Casina di Raffaello.

Il servizio è organizzato nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l’ingresso e per l’uscita, il “triage” di accoglienza e il distanziamento interpersonale.

Il costo è di € 7 a bambino per ciascuna delle due attività in programma (attività all’aperto e laboratorio creativo). E’ possibile iscriversi a entrambe le attività al costo di € 14.

In caso di maltempo l’attività in programma all’aperto, verrà sostituita da un laboratorio creativo che si svolgerà negli spazi interni di Casina di Raffaello.

———



Orari fino al 26 novembre:

Martedì e giovedì pomeriggio

Appuntamento all’ingresso di Casina di Raffaello 15 minuti prima per effettuare il triage

——–



Attività all’aperto

Dalle 16.00 alle 17.00: per bambini dalla 1° alla 5° primaria (max 7 bambini)

Dalle 16.15 alle 17.15: per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Dalle 16.30 alle 17.30: per bambini dalla 1° alla 5° primaria (max 7 bambini)

———



Laboratorio a Casina di Raffaello

Dalle 17.00 alle 18.00: per bambini dalla 1° alla 5° primaria (max 7 bambini)

Dalle 17.15 alle 18.15: per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Dalle 17.30 alle 18.30: per bambini dalla 1° alla 5° primaria (max 7 bambini)

———

PROGRAMMA

Giovedì 19 novembre:

Attività all’aperto: Back to Nature: Etherea, 2018 + Senza titolo (Igloo di Oporto), 1998

Laboratorio: Costruire

Martedì 24 novembre:

Attività all’aperto: Una villa da scoprire: gli alberi

Laboratorio: Albero. L’esplosione lentissima di un seme

Giovedì 26 novembre:

Attività all’aperto: Back to Nature: Senza titolo (Bandiere), 2020 + Drops, 2020

Laboratorio: Sventolare

———-

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Prenotazione obbligatoria al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19)

fino ad esaurimento dei posti disponibili

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-LudotecaaVillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello