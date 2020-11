Concerto straordinario dei Pomeriggi Musicali

Appuntamento fuori programma dedicato al pubblico dello streaming che nelle scorse settimane ha seguito e commentato con entusiasmo gli appuntamenti previsti nella 76a Stagione dei Pomeriggi Musicali, in diretta dalla sala purtroppo vuota del Teatro Dal Verme sulla piattaforma aperta a tutti http://dalverme.org/streaming.php.

In questa che sarebbe stata una settimana senza appuntamenti in programma, i Pomeriggi Musicali decidono di regalare a tutti gli appassionati – al momento lontani dai teatri di tutt’Italia – un concerto straordinario sul web, sabato 14 novembre alle ore 17, con il ritorno dopo alcuni mesi del direttore principale ospite Alessandro Cadario.

In programma due pagine capitali del repertorio ottocentesco, il Siegfried-Idyll di Richard Wagner e la Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven.

Se la pagina del grande riformatore del teatro musicale europeo – omaggio amorevole alla moglie Cosima per il suo compleanno del 1870 – ha un carattere riservato e intimo, la sinfonia beethoveniana del 1812 è brillante e scherzosa ed emana nella sua inusuale brevità una serenità e una voglia di vivere che si spera possa accompagnare l’ascolto anche da casa, in un nuovo momento difficile come quello che si sta attraversando; ad accomunare le due partiture un senso di soave lievità dovuto anche all’estrema raffinatezza con la quale i due compositori trattano l’armonia, riempiendo di tenui sfumature le loro creazioni.

L’Orchestra dei Pomeriggi Musicali con questo nuovo concerto non previsto desidera ancora una volta impegnarsi per proporre agli appassionati momenti musicali anche in questa nuova fase di lotta al Covid-19. È forte la convinzione di quanto la musica, proprio nei momenti più bui, possa essere veicolo di speranza e fonte di benessere.

La Stagione dei Pomeriggi Musicali proseguirà quindi online domenica 22 novembre (ore 11) con un concerto dei piccoli Pomeriggi Musicali diretti da Daniele Parziani, quindi giovedì 26 e sabato 28 novembre col sassofonista Federico Mondelci in veste di solista e direttore.

A breve saranno date informazioni dettagliate sul recupero dei concerti per i titolari di biglietti o abbonamento.

——

dal Teatro Dal Verme di Milano su

http://dalverme.org/streaming.php

sabato 14 novembre, ore 17

Orchestra I Pomeriggi Musicali

direttore Alessandro Cadario

Richard Wagner (1813-1883)

Siegfried-Idyll

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93

I: Allegro vivace e con brio

II: Allegretto scherzando

III: Temo di minuetto

IV: Allegro vivace

———



Alessandro Cadario

Direttore d’orchestra – direttore ospite principale

Alessandro Cadario è tra i giovani direttori d’orchestra italiani una figura che raccoglie sempre maggiori consensi e interesse da parte di pubblico e critica. Musicista eclettico nel repertorio e attento alla prassi esecutiva dei diversi stili, si distingue per interpretazioni meditate e convincenti. Nel corso della sua carriera, ha diretto concerti sinfonici, opere e balletti nelle stagioni dei principali enti lirici e festival italiani ed internazionali, salendo sul podio di importanti orchestre come l’Orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, il Coro e l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, l’Orchestra Filarmonica della Fenice, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, il Coro e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, il Coro e l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Regionale della Toscana, l’Orchestra Haydn, la Filarmonica Arturo Toscanini. Nel 2015 ha diretto al Teatro alla Scala nell’ambito del Festival delle Orchestre Internazionali e nel 2016 è nominato Direttore Ospite dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, incarico rinnovato per un triennio nel 2020. Nel 2017 è stato scelto dalla Presidenza del Senato per dirigere il prestigioso concerto natalizio, trasmesso in diretta su RAI 1 dall’Aula del Senato. Nel 2018 ha debuttato al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo e nel 2019 ha inaugurato al Teatro Filarmonico nella stagione sinfonica della Fondazione Arena di Verona. Tra i prossimi impegni è previsto il debutto al Rossini Opera Festival e al Festival del Maggio Musicale Fiorentino.

———



Informazioni

Teatro Dal Verme

via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121, Milano

Tel. 02 87 905 208 – www.ipomeriggi.it

Segui le pagine istituzionali facebook: @teatrodalverme @orchestraipomeriggimusicali @ipomeriggi