La programmazione del Teatro Nuovo in digitale per i cittadini continua, stavolta anche per le scuole. In diretta streaming dal palco del teatro venerdì 20 novembre alle 21.30 Fantastica, uno spettacolo per bambini e bambine, ma anche per adulti curiosi. Lo spettacolo sarà disponibile in replica anche sabato 21 novembre alle 21.30 e mercoledì 25 novembre alle ore 10.30, un orario ad hoc per le scuole.

A 100 anni dalla nascita del grande autore e pedagogo Gianni Rodari, in collaborazione con Era Rodari, Cred Valdera e Convegno nazionale “Mani operose e teste pensanti”, l’attrice Serena Gatti di Azul Teatro, ci accompagnerà in un viaggio nel mondo del fantastico, in una continua ricerca tra senso e non senso, esperimento e invenzione.

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.” Con queste parole di Gianni Rodari ci facciamo forza in questo periodo complesso e delicato per dare uno strumento essenziale ai bambini che oggi stanno vivendo la pandemia.

Abbiamo bisogno di immaginare! Un mondo dove poter giocare senza mascherina, poter andare a scuola tranquilli e spensierati, dormire in tenda con gli amici e fare feste di compleanno.

Immaginare è proiettarsi in un futuro migliore. La fantasia diventa necessaria! Nel fantasticare ci sveliamo, ci nascondiamo, ci sorprendiamo, ci emozioniamo e soprattutto ci incontriamo. Un omaggio a un grande maestro e inventore, che da sempre ci incanta con l’arte del giocare con le parole.