Film per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

La Cineteca di Milano propone 3 film in streaming in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Dal 20 novembre

Il 20 novembre 1989 è stata approvata dall’ONU la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini, Cineteca Milano propone, a partire da venerdì 20 novembre in streaming sulla propria piattaforma www.cinetecamilano.it, tre film 3 film che ribadiscono, con le storie dei loro protagonisti, i diritti fondamentali dei bambini di tutto il mondo: il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione e al gioco, così come il diritto alla famiglia, alla protezione dalla violenza, alla non discriminazione e all’ascolto della loro opinione.

I film proposti su www.cinetecamilano.it in streaming:

FOR SAMA (2019) Documentario girato dalla regista siriana 26enne Waad al-Kateab, che ha filmato la sua vita da ribelle ad Aleppo, durante i cinque anni di guerra civile. Un viaggio dentro alla drammatica esperienza della guerra visto dal punto di vista di una giovane donna. Proiettato fuori concorso al 72ª edizione del Festival di Cannes, ha vinto diversi premi, tra cui il Premio del pubblico e quello del miglior documentario al South by Southwest Film Festival, e il Premio speciale della giuria per il lungometraggio internazionale a HotDocs.

JUST CHARLIE (2017) Il film diretto da Rebekah Fortune, vincitore del Premio del pubblico a Edimburgo, segna il debutto di Harry Gilby che offre un’interpretazione indimenticabile, degna di una stella di Hollywood. Il film segue il quattordicenne Charlie, impegnato alla scoperta della propria identità – soprattutto di genere – attraverso un racconto di formazione divertente e incoraggiante.

OF FATHERS AND SONS – I bambini del califfato (2019) Candidato al premio Oscar 2019 come miglior documentario. Il regista Talal Derki torna nel suo paese natio dove riesce a ottenere la fiducia di una famiglia islamica radicale, condividendo la loro quotidianità per oltre due anni. La sua telecamera si focalizza principalmente sui bambini, donandoci un’idea di cosa vuol dire crescere con un padre il cui unico sogno è stabilire un califfato islamico. Osama (13 anni) e suo fratello Ayman (12 anni) sono il centro della storia.

I film sono disponibili in streaming, previa registrazione e pagamento (€ 5,00), sulla piattaforma www.cinetecamilano.it

——–

INFO

info@cinetecamilano.it

STREAMING

www.cinetecamilano.it

Previa registrazione