Firenze: i musei cittadini al servizio degli alunni e degli insegnanti

Nel difficile momento che stiamo attraversando e a fronte delle nuove misure restrittive, la Città Metropolitana, il Comune di Firenze e MUS.E a partire da novembre 2020 presentano un programma digitale di proposte interattive a distanza nei musei fiorentini (Museo di Palazzo Vecchio, Museo Stefano Bardini, Museo di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Museo di Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, MAD – Murate Art District, centro storico Patrimonio Mondiale) dedicato alle scuole e definito insieme all’Ufficio Chiavi della Città del Comune di Firenze, con il sostegno di GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Mukki, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze e Tenderly – brand di Lucart Spa.

Alla sfida, già in atto ormai da molti mesi, che ha visto i musei costretti a rivoluzionare senza sosta la loro proposta culturale nel tentativo di offrire, grazie al supporto del digitale, il proprio sostegno alla società, i musei fiorentini rispondono ora con un’offerta educativa digitale ampia, elaborata a seguito di un’indagine preliminare compiuta grazie alla collaborazione di dirigenti scolastici e insegnanti. A loro è stato sottoposto un questionario online che ha consentito di modellare un programma aderente ai loro bisogni, cercando di tenere conto dei complicati contesti in cui ci troviamo a vivere in questo periodo.

“In una fase di seria e lunga emergenza sanitaria – osserva Letizia Perini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura – dobbiamo studiare e offrire un’offerta formativa diversificata, utilizzando tutti i mezzi a disposizione. L’arte ci viene in aiuto, diventando anche veicolo di informazioni storiche da assimilare in modo nuovo. La cultura è l’immensa risorsa che abbiamo per dissipare paure e non rinunciare a imparare”.

“Pur nelle limitazioni necessarie al contenimento della pandemia – dichiarano l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi e l’assessora all’educazione Sara Funaro – il Comune di Firenze non arretra nella sua attenzione e vicinanza al mondo delle scuole. Impossibilitati a svolgere le visite e le attività educative in presenza nei nostri musei, allora saranno i nostri educatori e mediatori a raggiungere i ragazzi attraverso internet, svelando nelle loro case le meraviglie nascoste nei nostri spazi culturali cittadini, in attesa di poterli accogliere di nuovo dal vivo”.

“In questo difficile anno scolastico, continuamente messo a repentaglio, MUS.E si pone al fianco delle amministrazioni cittadine per offrire il proprio sostegno alle classi: un ventaglio di proposte per un’evasione immaginaria che, pur stando in aula, consentirà agli allievi e agli insegnanti di passeggiare fra le meraviglie della città e di farne tesoro per il proprio percorso didattico e formativo – dichiara Valentina Zucchi, responsabile della mediazione culturale di MUS.E. – Questo in nome di una sempre crescente integrazione fra libro di testo e materia viva, fonte diretta per un apprendimento multidisciplinare che non interessa solo la storia e l’arte ma anche la letteratura, le lingue straniere, l’educazione civica e più in generale la forma mentis di ogni bambino o ragazzo.”

Il programma si articola in quattro diversi settori ordinando le proposte a seconda del grado di istruzione: Il museo racconta, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria; Storie e invenzioni, per il secondo ciclo della scuola primaria; Dentro l’opera, per la scuola secondaria di primo grado, e Focus, per la scuola secondaria di secondo grado. I più piccoli potranno essere guidati alla scoperta delle origini e dei segreti della città e dei suoi luoghi grazie a storie che si ispirano a opere o dettagli caratteristici dei musei fiorentini, come Per fare una città ci vuole un fiore, che prende spunto dai gigli che decorano le sale di Palazzo Vecchio per il racconto sul fiore simbolo della città. Le proposte interattive pensate per gli studenti della scuola primaria e secondaria permetteranno di esplorare da vicino le opere d’arte conservate nei musei cittadini dando quasi l’impressione di potervisi immergere, come Seguendo la cavalcata dei Magi o Meraviglie del Rinascimento, dedicate rispettivamente al celebre ciclo di affreschi realizzato da Benozzo Gozzoli in Palazzo Medici Riccardi e a quello che decora la Cappella Brancacci, opera di Masaccio e Masolino da Panicale. Le classi potranno passeggiare idealmente nel centro storico di Firenze (Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’UNESCO) leggendo le tracce del tempo se sceglieranno i percorsi dal titolo Alla scoperta della Firenze romana – medievale – medicea; e avranno persino l’opportunità di dialogare con personaggi del passato come l’artista Giorgio Vasari o la Duchessa Eleonora di Toledo, che per il tempo di un’ora faranno un salto nel futuro, piombando nella nostra epoca.

Alcuni dei percorsi proposti a distanza, su richiesta delle classi, potranno essere svolti direttamente in aula. Fra le attività in sede si segnala Outdoor, grazie a cui le opere d’arte del Museo Novecento approdano a scuola, con tanto di trasporto specializzato, per offrire un incontro ravvicinato e unico con l’opera d’arte.

Le attività digitali, aperte a tutte le classi del territorio fiorentino e nazionale, sono fruibili gratuitamente sia a scuola, tramite LIM o video proiezione, oltre che su piattaforma del museo, sia a casa, tramite i dispositivi individuali; hanno una durata di 50′ e si svolgono in dialogo diretto con i mediatori MUS.E. I posti sono limitati, è pertanto obbligatorio prenotarsi scrivendo a didattica@muse.comune.fi.it o telefonando al numero 055 2616788.

Qualora si scelga di utilizzare la piattaforma del museo, all’atto della prenotazione saranno fornite tutte le indicazioni tecniche per il collegamento.

In linea con un principio di multidisciplinarietà e con l’innovativo metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning), le attività saranno eventualmente fruibili anche in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco), condotte da mediatori madrelingua.

Questo programma digitale si aggiunge alle attività, i percorsi e i laboratori in presenza, al momento sospesi ma che restano a disposizione delle classi quando sarà nuovamente possibile (https://www.chiavidellacitta.it/progetti-2020-2021/museo-dei-ragazzi/).

Programma delle proposte:

Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria – Il museo racconta

Per fare una città ci vuole un fiore, dal Museo di Palazzo Vecchio

Lo stemma Medici. Storie e leggende, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi

Intorno al Porcellino, dal Museo Stefano Bardini

Un cavallo al museo, dal Museo Novecento



Per il secondo ciclo della scuola primaria – Storie e invenzioni

Una nuova compagna di classe: Eleonora di Toledo, dal Museo di Palazzo Vecchio

Miti, storie e racconti degli dei celesti, dal Museo di Palazzo Vecchio

Seguendo la cavalcata dei Magi, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi

C’era una volta l’arca di Noè, da Santa Maria Novella

Novecento fantastico, dal Museo Novecento Una storia da collezione, dal Museo Stefano Bardini

Alla scoperta della Firenze Romana, dal centro cittadino

Per la scuola secondaria di primo grado – Dentro l’opera

Lo Studiolo del Principe: uno scrigno di meraviglie, dal Museo di Palazzo Vecchio

Re, Magi, Medici e Mercanti: la Cappella dei Magi, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi

Le storie della Cappella Tornabuoni, da Santa Maria Novella

Meraviglie del Rinascimento, dalla Cappella Brancacci Ragioniamo d’arte: opere e storie del Novecento, dal Museo Novecento

Alla scoperta della Firenze medievale, dal centro cittadino

Alla scoperta della Firenze medicea, dal centro cittadino



Per la scuola secondaria di secondo grado – Focus

Il mondo in una stanza, dal Museo di Palazzo Vecchio

In dialogo con Giorgio Vasari, dal Museo di Palazzo Vecchio

Fra le nuvole con Luca Giordano, dal Museo di Palazzo Medici Riccardi La Firenze del Magnifico nella cappella Tornabuoni, Santa Maria Novella

Nel segno di Masaccio, dalla Cappella Brancacci

Viaggio nel Novecento, dal Museo Novecento

Il valore dell’arte, dal Museo Stefano Bardini

Murate. Nuclei vitali, dalle Murate Art District