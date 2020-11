Fondazione Musica per Roma: ecco gli appuntamenti dall’8 al 15 novembre

La chiusura dei teatri non ferma il Roma Jazz Festival che conferma la sua 44° edizione dal titolo Jazz for Change riorganizzando in tempo record la programmazione che si svolgerà a porte chiuse nelle sale dell’Auditorium Parco della Musica e verrà interamente trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Live Now. Slitta al 10 novembre l’apertura della rassegna, originariamente prevista il 29 ottobre, ma sono ben 8 i concerti confermati sui 14 programmati inizialmente. Il cartellone aprirà quindi martedì 10 novembre con la musica “politica” degli Area Open Project, che presentano il loro nuovo album Live in Japan: oltre alle nuove composizioni presentate nell’album, il repertorio è un viaggio nel mondo del Jazz che ha da sempre contraddistinto il gruppo, muovendosi con naturalezza tra sonorità elettroniche, world ed etniche reinterpretate con lo stile sperimentale tipico del background Area. Mercoledì 11 sarà la volta della voce narrante di Mario Tozzi che proporrà alcuni temi legati all’ecologia alla luce delle nuove scoperte, accompagnato dal sassofonista Enzo Favata che presenterà brani improvvisati che si rifanno a quella tradizione folklorica che include elementi jazzistici e di tradizioni musicali di molte parti del mondo. Giovedì 12 assisteremo invece a un concerto che si preannuncia ipnotico, quello del duo Alexander Hawkins, che sin dai suoi esordi si è fatto notare per il modo particolare di suonare il piano, e Hamid Drake, batterista di lunga esperienza, delicato ed inesorabilmente preciso, ma anche molto versatile. Salvador Sobral, il cantante che ha stregato pubblico e giuria dell’Eurovision song contest 2017, balzando in vetta al panorama musicale europeo, sarà in concerto il 13 novembre per regalarci la sua voce melodiosa e quel timbro e quella tecnica di appoggiare le frasi della sinuosa lingua portoghese con la stessa sensibilità di un interprete jazz. Infine sabato 14 il Roma Jazz Festival propone il concerto del pianista cubano, ex Buena Vista Social Club Roberto Fonseca, che presenta il suo nono album Yesun, nel quale combina una moltitudine di stili – dal jazz alla musica classica, dal rap al funk fino a reggaeton ed elettronica – infrangendo qualsiasi convenzione.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Martedì 10 novembre

Roma Jazz Festival

Area Open Projet

Live Streaming on Live Now ore 21

Biglietti 5 euro

Mercoledì 11 novembre

Roma Jazz Festival

Mario Tozzi e Enzo Favata

Live Streaming on Live Now ore 21

Biglietti 5 euro

Giovedì 12 novembre

Roma Jazz Festival

Alexander Hawkins e Hamid Drake

Live Streaming on Live Now ore 21

Biglietti 5 euro

Venerdì 13 novembre

Roma Jazz Festival

Salvador Sobral

Live Streaming on Live Now ore 21

Biglietti 5 euro

Sabato 14 novembre

Roma Jazz Festival

Roberto Fonseca “Yesun” Trio

Live Streaming on Live Now ore 21

Biglietti 5 euro