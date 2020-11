Ghost fuori con Ri-Evoluzione

"Ri-Evoluzione" è il nuovo singolo dei Ghost, disponibile da oggi in radio e negli store digitali, e accompagnato dal videoclip sul canale Youtube "GHOST official"

La band pop rock da Disco di Platino reduce da premi nazionali come Lunezia e Wind Music Awards e collaborazioni con artisti del calibro di Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri, torna a farsi sentire con una canzone coinvolgente, capace di scuotere le persone e invitarle a riprendersi la propria felicità.

Il videoclip, nato dall’idea dei fratelli Alex ed Enrico Magistri e scritto e diretto da Daniele Comelli e Davide Fraraccio, realizzato in collaborazione con Cinecittà World, rafforza il messaggio di coraggio e speranza riassunti nella canzone in un semplice monito: “I sogni son belli se non hanno età”!

“È stata davvero un’esperienza bellissima, seppure con qualche limitazione a causa del Covid – raccontano i Ghost – anche perché è nato subito un rapporto speciale con Daniele Comelli e Davide Fraraccio, che hanno diretto meravigliosamente il video e scritto insieme a noi la sceneggiatura, dimostrando una grande sensibilità e dando un grande valore al significato del brano. Sinceramente abbiamo lavorato in un ambiente stupendo, grazie anche alla disponibilità dei responsabili di Cinecittà World e a quella di tutto lo staff, comprese le comparse e i fan.”

“Il nuovo brano dei Ghost “Ri-Evoluzione” ci ha da subito coinvolto con il suo messaggio universale – aggiungono Daniele Comelli e Davide Fraraccio – È stato entusiasmante creare questo videoclip da zero con Alex ed Enrico: fin da subito c’è stata una buona alchimia, le nostre menti viaggiavano nella stessa direzione. Il valore umano è stato il punto cardine sul quale far ruotare la sceneggiatura così, partendo da ciò, si è sviluppato il tutto.”

“Ri-Evoluzione” auspica una “nuova trasformazione” dell’essere umano, attraverso un messaggio forte e coinvolgente che viaggia insieme alla musica per superare insieme le paure, e rimettere i valori, il coraggio di inseguire i propri sogni, la solidarietà e l’amore al centro della vita. Il brano, inoltre, anticipa l’album in uscita nel 2021 per festeggiare i 15 anni di discografia, e al quale la band ha già deciso di accompagnare un concerto-evento che si terrà proprio negli spazi del Cinecittà World.

SU YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=SQTbnWlMpH4

“Nel 2019 stavamo cercando una location per il nostro primo GHOST DAY – spiegano i Ghost – e dopo aver fatto un sopralluogo abbiamo ritenuto il parco di Cinecittà World un posto veramente ideale per realizzare un concerto. E l’evento quella volta è riuscito davvero alla grande, con circa 1500 spettatori in sala e 3 ore di emozioni forti; l’empatia tra palco e pubblico è stata qualcosa di veramente magico. Da quel giorno (25 maggio 2019) abbiamo subito iniziato a pensare alle prossime edizioni del GHOST DAY, ma nel 2020 il Covid non ci ha permesso di fare nulla. Siamo pronti per recuperare alla grande il prossimo anno. Non vediamo l’ora di svelare la data dell’evento!”

I GHOST sono i fratelli Alex ed Enrico Magistri. Nati ad Albano Laziale, ma da sempre residenti ad Ardea, cittadina bagnata dal mare, a pochi chilometri da Roma, i GHOST sono polistrumentisti, arrangiatori e autori, e la loro musica è un mix di pop, elettronica e rock.

Il loro debutto discografico è del 2007 con l’album omonimo. I primi successi arrivano nel 2011, con il singolo “Vivi e lascia Vivere”, certificato Disco d’oro e il singolo “La vita è uno Specchio”, certificato Disco di Platino e premiato al Wind Music Awards all’Arena di Verona e al Lunezia. Nel 2012 il nuovo Album “La vita è uno specchio” resta per 8 settimane nella TOP 50. Segue il terzo lavoro “Guardare Lontano” nel 2015, che entra direttamente al 7° posto in classifica, dove resta 9 settimane, regalando al gruppo un nuovo riconoscimento del Lunezia per il brano Libero. Da quel momento il pubblico dei GHOST si fa sempre più numeroso ed eterogeneo.

Nel 2016 firmano una collaborazione con Ornella Vanoni che canta nel brano “Hai una vita ancora”, e con Enrico Ruggeri per il singolo “Il senso della vita”, che dà il nome al quarto album della band. Entrambi i brani sono contenuti in questo lavoro. Gli anni che seguono li vedono protagonisti di tantissimi live e di partecipazioni a grandi eventi.

Attualmente i GHOST sono in studio per la realizzazione del nuovo album in uscita nel 2021 per festeggiare i 15 anni di discografia.

