Giovanni Di Grezia vince il Premio Nazionale “Achille Campanile” 2020

Il vincitore della quarta edizione del Premio Nazionale Teatrale “Achille Campanile” è Giovanni Di Grezia, proveniente da Cagliari.

La giuria presieduta dal prof. Arnaldo Colasanti ha premiato l’opera “Risorgimenticchio” di Giovanni Di Grezia, con la seguente motivazione: “Alla base c’è il dramma di questi anni: la crisi della politica, la difficoltà di pensare qualcosa di intelligente per cambiare questo paese. Ma al fondo c’è anche qualcosa di così tragico da rivelarsi sottilmente umoristico. La nostra più radicale verità: non sappiamo che pesci prendere; non sappiamo cosa fare e dire rispetto ad una società contemporanea che ci sfugge da tutte le parti. Allora arriva la soluzione di Risorgimenticchio. Quale? Richiamare in vita i morti, quelli più competenti: per esempio, Mazzini. Che fare? Ma la magia, gli spettri, le fantasie, sono realissimi e inutili come le insicurezze dell’oggi. Come dire: qui non ci si capisce più niente. Nemmeno loro, i maestri saprebbero come cavar dal buco un’idea per rendere la politica un pensiero positivo e utile al buono stato. Non ci resta che ridere”.

L’opera vincitrice avrà l’opportunità di essere messa in scena da una compagnia teatrale scelta tra quelle iscritte alla UILT, nella stagione teatrale 2020/2021, presso il Teatro Artemisio Gian Maria Volonté a Velletri. Rassegna:

