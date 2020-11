Mercoledì 18 novembre il Teatro No’hma inaugura la stagione 2020/2021 intitolata Il tempo. Lo spazio. L’umanità con lo spettacolo Heroides – Lettere di eroine del mito dall’antichità al presente, uno spettacolo al femminile per la riscrittura del testo di Ovidio, con la regia del Premio Ubu, Elena Bucci.

Lo spettacolo andrà in scena dal palcoscenico dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce e verrà trasmesso, in diretta streaming e OnLife, in tutto il mondo, oltre che contemporaneamente sui canali social del Teatro No’hma di Milano e del Teatro Koreja di Lecce.

Le due platee saranno così unite per un unico evento, in un solo grande teatro, per abbattere insieme ogni barriera e portare l’arte ovunque, comunque.

“Il Teatro No’hma – spiega Livia Pomodoro, Presidente del Teatro No’hma di via Orcagna 2 – torna così a collaborare con la compagnia del Teatro Koreja di Lecce, fondata e diretta da Salvatore Tramacere, in nome di un sodalizio artistico che, in dieci anni di intenso confronto culturale, si è trasformato in un’ amicizia profonda e assai stimolante, punto di riferimento per la nostra programmazione, che stagione dopo stagione, ci ha permesso di condividere affinità di intenti, di visione e di ricerca”.

Heroides. Lettere di eroine del mito dall’antichità al presente è un racconto epistolare in cui Ovidio ci presenta sei eroine intente a scrivere ai loro uomini. Fillide, Enone, Arianna, Canace, Fedra e Medea, ironiche e tragiche al tempo stesso, si sorprenderanno a confrontarsi con un unico destinatario: il silenzio unito all’assenza dell’altro. La voce del poeta si intreccerà alle loro per raccontare l’intero mito, ma anche per accendere una luce speciale sul destino delle donne.

“Pensando a questo tempo turbolento, – racconta Elena Bucci – alla molteplice e viva realtà di Koreja e a questo gruppo di sei attrici creative e autentiche, ho pensato a un’opera strana e avvincente di Ovidio, nella quale potessimo immergerci con curiosità e libertà, misurandoci con quello sguardo verso il passato che ispira e illumina il presente nei momenti di cambiamento e trasformazione”.

Per seguire la diretta streaming da Lecce sarà sufficiente collegarsi, mercoledì 18 alle 21, ai canali Youtube “Teatro No’hma” e “Teatro Koreja” senza bisogno di iscrizioni o password d’accesso. L’evento è gratuito come tutti gli spettacoli in cartellone al Teatro No’hma.

——–

HEROIDES

Lettere di eroine del mito dall’antichità al presente

uno spettacolo di Koreja in collaborazione con le Belle Bandiere

da Heroides di Ovidio e da improvvisazioni e scritture sceniche

elaborazione drammaturgica e regia Elena Bucci

collaborazione alla drammaturgia e sguardo Marco Sgrosso

con Giorgia Cocozza, Alessandra De Luca, Angela De Gaetano, Elisa Morciano, Maria Rosaria Ponzetta, Anđelka Vulić

musiche originali dal vivo Giorgio Distante