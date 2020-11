Il pianista Giovanni Bellucci in diretta streaming

L’evento si svolgerà a porte chiuse, in diretta streaming: PER LA DIRETTA CLICCA QUI

Giovanni Bellucci pianoforte

Beethoven/Liszt – Quinta Sinfonia

Beethoven – Sonata n.17 La tempesta

Beethoven – Sonata n.8 Patetica

Biografia: Interprete a soli 16 anni delle 32 Sonate, Giovanni Bellucci ha inciso ed eseguito in pubblico il monumentale corpus di tutte le Sonate, delle 9 Sinfonie nella trascrizione di Franz Liszt, e dei Cinque Concerti di Beethoven.

Approdato al pianoforte solo da adolescente, Bellucci ha rivelato rapidamente un talento prodigioso che lo ha portato ad affermarsi in numerosi concorsi e poi a esibirsi per le maggiori istituzioni musicali, dal Musikverein di Vienna alla Salle Pleyel di Parigi. È regolarmente invitato come solista da importanti orchestre, quali la Los Angeles Philharmonic, la BBC Philharmonic e la Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.