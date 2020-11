Il Ring delle Idee, Recovery Fund e Women’s Empowerment con Elisa Greco

Si parlerà di Recovery Fund e Women’s Empowerment, di donne e di ripresa economica, culturale e sociale nel corso del live streaming di venerdì 13 novembre alle ore 17.00, Cambiamo verso! Noi ci siamo, appuntamento che rientra nel ciclo #oltreilmerito Ring delle Idee, format di incontri ideato da Elisa Greco e promosso in partnership con Anima per il Sociale nei valori di Impresa, nell’ambito delle iniziative di Unindustria per la XIX Settimana della Cultura di Impresa di Confindustria.

Cambiamo verso perché ci troviamo di fronte ad una grande opportunità per mettere in moto trasformazioni e cambiamenti che possono incidere nel contesto sociale, spiega Elisa Greco, comunicatrice e autrice del ciclo #oltreilmerito Il Ring delle Idee. Siamo nel pieno di una pandemia che ha stravolto realtà consolidate e forse disperso conquiste acquisite, non possiamo e non vogliamo arretrare ma partecipare, come donne, da Protagoniste nel ridisegnare le regole della fase di rilancio dell’economia e di trasformazione della società.

A dialogare con la curatrice, saranno Sabrina Florio, presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa e vice presidente di Unindustria con delega Centro Studi, Marco Bentivogli, esperto di politiche del lavoro e di innovazione industriale e coordinatore Base Italia, Silvia De Dominicis, amministratore delegato di Johnson & Johnson Medical Italia, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 e direttrice centrale Istat. Per le conclusioni interviene Paola Severino, vice presidente della Luiss Guido Carli.

Il potere includente e la visione partecipata tipiche della leadership femminile – afferma Sabrina Florio – rappresenteranno quel valore aggiunto e quell’impulso sano e indispensabile a ridisegnare le strategie decisionali e influenzare il cambiamento, ormai sempre più necessario, soprattutto nel delicato momento legato alla pandemia. Per questo, in linea con la mission di Anima di promuovere la cultura della sostenibilità, ritengo sia fondamentale il nostro impegno nel mantenere alta l’attenzione, promuovere e valorizzare il ruolo propulsore delle donne, sempre più imprescindibile nel percorso di sviluppo del nostro Paese.

——-

Cambiamo verso! Noi ci siamo

Recovery Fund e Women’s Empowerment

a cura di Elisa Greco

13 novembre 2020 – ore 17.00

Live Streaming su REPTV