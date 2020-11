KEBI porta il Teatro nella dimensione on demand

Dall'incontro con fACTORy32 nasce la prima opera teatrale realizzata per raggiungere il pubblico attraverso la rete. Un adattamento on the road e on demand dello spettacolo BiograVie che concilia streaming e magia del palcoscenico. La prima il 27 novembre, con la presenza virtuale dell'Assessore alla Cultura di Milano, Filippo Del Corno Tecnologia e coraggio per superare la crisi

Venerdì 27 novembre alle ore 21 sul sito di KEBI, il primo portale al mondo per la realizzazione di eventi in crowdsourcing e crowdfunding, andrà in scena una prima molto particolare: l’esordio assoluto della versione streaming di BiograVie.

Gli spettatori potranno assistere allo spettacolo teatrale da casa, direttamente su KEBI (a questo link ) al costo di 8,50 €. Alla prima online assisterà simbolicamente anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, che aprirà la serata con un intervento. Sempre venerdì 27 novembre, il pubblico avrà anche l’opportunità di rivolgere domande in diretta al regista Alberto Oliva e al protagonista Carlo Decio. Lo spettacolo rimarrà online per una settimana, fino a venerdì 4 dicembre.

Tecnologia e Teatro si incontrano per permettere al mondo della cultura di rialzare ancora una volta la testa, dopo l’ennesima serrata imposta dall’emergenza Covid-19. Non una semplice telecamera puntata sul palco, ma uno spettacolo che per la prima volta viene appositamente concepito per essere diffuso in rete ed esprimere in streaming, il pathos e la magia del palco.

Una sfida dal fascino pioneristico, nata dall’incontro di due vivaci realtà e di due passioni: KEBI, una piattaforma rivoluzionaria pensata per permettere al pubblico di dare forma e finanziare gli eventi dei propri sogni, e fACTORy32, un giovane e irriducibile teatro milanese che rifiuta in ogni modo la parola resa.