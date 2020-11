La Fondazione Pergolesi Spontini su scomparsa di Gennaro Pieralisi

Gennaro Pieralisi, Fondatore Sostenitore dell'ente teatrale: "Perseguiva e sosteneva la cultura come via di crescita della collettività"

“Un grandissimo imprenditore, ma non solo, era anche un uomo che perseguiva e sosteneva la cultura come via di crescita della collettività. E’ il privato che in assoluto ha più creduto nella Fondazione Pergolesi Spontini. Ha anche fondato il museo Stupor Mundi dedicato a Federico II, era convinto del valore della memoria, dell’arte e dello spettacolo quali attività che generano sviluppo sociale ed economico”. Così la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi ricorda l’Ing. Gennaro Pieralisi, presidente dell’omonimo gruppo industriale, scomparso questa mattina. L’ente che gestisce le attività del Teatro Pergolesi, e che promuove l’opera dei compositori Giovanni Battista Pergolesi e di Gaspare Spontini, ha avuto in Pieralisi uno dei suoi più assidui sostenitori privati, fin dalla nascita nel 2001, in qualità di Fondatore Sostenitore. “Importante e prezioso il suo apporto di pensiero e di conoscenze manageriali all’interno del nostro consiglio di amministrazione, dove è rimasto ininterrottamente fino al 2019”, ricorda il direttore generale Lucia Chiatti. La Fondazione si stringe al dolore della famiglia e dell’intera città di Jesi.