La Fondazione Teatro Coccia riparte dallo streaming

Musica e arte non si fermano, raccontando con lo spettacolo “24.12.2016 Papa Watch Me Fly” 54 anni di storia tra padre e figlio.

Il teatro è chiuso, per le disposizioni anti Covid19, ma non fermo, rinnovandosi in nuove vie di espressione e forme di fruizione dello spettacolo dal vivo. Un gesto d’amore per gli artisti, per i lavoratori del teatro e per il pubblico. Un pubblico elevato in maniera esponenziale, nell’ottica della maggiore inclusività possibile: gli spettacoli previsti fino al 3 dicembre 2020 andranno infatti in onda gratuitamente in streaming sul canale YouTube del Teatro Coccia, oltre che sul canale YouTube a-novara del Comune di Novara, inseriti nella campagna “La Cultura è Essenziale”.

Uno slogan quest’ultimo che racchiude, a fronte delle chiusure previste dal Dpcm, le intenzioni dell’amministrazione comunale a continuare a diffondere iniziative legate al mondo dell’arte e dello spettacolo, offrendo al contempo un sostegno concreto ed economico a quelle realtà che si fanno promotrici ogni giorno di quel bene comune primario che è la cultura e che oggi sono fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria e dalle disposizioni ad essa connesse.

“Continuare a produrre cultura e renderla fruibile” – queste le parole del Sindaco Alessandro Canelli – “Lo facciamo attraverso una piattaforma streaming, dove confluiranno gli eventi già programmati e successivamente sospesi“.

“Il teatro è chiuso ma vivo perché, – aggiunge Corinne Baroni, Direttore della Fondazione Teatro Coccia –deve continuare a fare quello che gli riesce meglio, esserci, produrre cultura, offrire opportunità di lavoro e rimanere soprattutto in contatto con quel pubblico che ci è stato tolto una seconda volta. Abbiamo deciso di mantenere la stagione così come era stata calendarizzata, trasformando gli spettacoli in presenza di pubblico a spettacoli in streaming sulla piattaforma del Teatro e del Comune di Novara, che in questo momento è particolarmente sensibile e ci sta sostenendo”.

Il pubblico potrà quindi assistere agli spettacoli dalla propria abitazione, grazie ad una produzione in livestreaming realizzata ad hoc. Così sarà, venerdì 13 e sabato 14 novembre, alle ore 20:30, per lo spettacolo “24.12.2016 Papa Watch Me Fly”, una vera e propria opera multidisciplinare in un connubio tra arte, musica e danza. Guidati dalla direzione artistica di Claudio Mazzucchelli, Andrea Pollione, Fabio Chirico e Pietro Pizzi, con la regia dello stesso Claudio Mazzucchelli insieme ad Alessandro Bertulessi, Francesca Chiappini, Iliana Ciccarello, Nicola Locritani, Francesca Varasi e Marco Gervasio, saliranno sul palco del principale teatro lirico di Novara degli ospiti speciali.

Sulle note dell’Orchestra diretta da Andrea Pollione, il pubblico incontrerà Aria (Aerial Performers), il coro gospel The Golden Guy’s, Matteo Spina (Concertista Classico), Walter Calafiore (Sax Soprano) e Giuseppe Ravizzotti (Live Painting). Un’alternanza di esibizioni che coinvolgerà tutti gli spettatori, seppur a distanza e in questo tempo sospeso e incerto, in un susseguirsi di emozioni ripercorrendo la storia tra un padre e un figlio lungo oltre 50 anni.

“Dall’inizio dell’emergenza sanitaria si è intensificato l’uso del termine resilienza, una parola ormai così abusata da essere diventata quasi stucchevole e ovvia – sostiene il Direttore Artistico Claudio Mazzucchelli – né ovvio né certo è il futuro della cultura, degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo. Dopo un’estate trascorsa a ripensare il modo di fruizione in presenza, ci siamo ritrovati a fronteggiare la chiusura dei teatri. Avremmo potuto lasciarci prendere dall’amarezza e arrenderci, ma abbiamo invece voluto cogliere l’opportunità di una nuova sfida, nel rispetto del nostro lavoro e del nostro pubblico, riadattando lo spettacolo alla regia multimediale. Vogliamo lanciare un messaggio che non va in conflitto con le disposizioni del Governo e che consiste nella forma mentis del reinventarsi come spirito del percorso artistico: adattarsi ai tempi superando gli ostacoli. Noi ci siamo. Per la musica, per l’arte e per il Teatro Coccia”.

SPETTACOLO

Venerdì 13 Novembre 2020, ore 20:30 – Sabato 14 Novembre 2020, ore 20:30

DIRETTA SU YOUTUBE TEATRO COCCIA

Giovedì 26 Novembre 2020, ore 20:30

STREAMING SU YOUTUBE A-NOVARA

Link Canale YouTube Teatro Coccia: https://www.youtube.com/channel/UCaOKNPYSlvfbMJKJlNANuRA

Link Canale YouTube A-Novara

https://www.youtube.com/channel/UCxwRZ5hj7Y389hMr0HY0lJg

https://a-novara.it/laculturaeessenziale

24.12.2016 PAPA WATCH ME FLY

Una storia in musica tra un padre e un figlio dal 1962 al 2016 (Opera multidisciplinare)

Direzione Artistica

Claudio Mazzucchelli – Andrea Pollione – Fabio Chirico – Pietro Pizzi

Regia

Claudio Mazzucchelli – Alessandro Bertulessi – Francesca Chiappini – Iliana Ciccarello – Nicola Locritani –

Francesca Varasi – Marco Gervasio

Direttore di Orchestra

Andrea Pollione

Arrangiamenti Musicali

Andrea Pollione – Claudio Mazzucchelli

Ospiti Speciali

Aria | Aerial Performers

Coro The Golden Guy’s

Matteo Spina | Concertista Classico

Walter Calafiore | Sax Soprano

Giuseppe Ravizzotti | Live Painting

Contenuti Video

Claudio Mazzucchelli – Francesca Chiappini – Nicola Locritani – MG Service – Clonewerk design – RM Multimedia