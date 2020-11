Un progetto di Teatri d’Imbarco inserito nel cartellone del- Festival dei Diritti promosso da Ass.to Pari Opportunità Comune di Firenze

e realizzato con la collaborazione di Regione Toscana Ass.to pari Opportunità, UNIFI-FORLIPSI, Artemisia Centro Antiviolenza onlus, Centro di ascolto uomini maltrattanti onlus, Comitato Pari Opportunità Ordine degli avvocati di Firenze, Coordinamento Donne CGIL Toscana, e con il patrocinio di Cesvot

Il programma – articolato in quasi 12 ore di attività online – si sviluppa attorno allo spettacolo LA MITE, tratto dal racconto di F. Dostoevskij e interpretato da Beatrice Visibelli per l’adattamento e la regia di Nicola Zavagli. Dando voce al carnefice, l’attrice si immerge nei labirinti oscuri della sua mente, con un inedito e sconcertante rovesciamento di prospettive e di ruoli. In attesa della tournée dal vivo – prevista per il 2021 in occasione del bicentenario della nascita dell’autore – l’anteprima in streaming dal palcoscenico del Teatro delle Spiagge è il cuore del progetto che Teatri d’Imbarco propone tra le 10 e le 22 del 25 novembre 2020, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Il Femminicidio secondo Dostoevskij – Inchiesta di un’attrice sulle tracce di una storia di ordinaria violenza”.

Dalle ore 10 .00 sui canali social di Teatri d’Imbarco, e su quelli delle associazioni e degli enti coinvolti nel progetto, saranno online le VIDEOINTERVISTE di approfondimento realizzate con Paola Alberti Noli , madre di Michela Noli, vittima di femminicidio; Alessandra Nardini , Assessorato Pari Opportunità REGIONE TOSCANA; Benedetta Albanese , Ass.to Pari Opportunità COMUNE DI FIRENZE; Selvaggia Prevete , Associazione ARTEMISIA; Alessandra Pauncz CENTRO ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI; Barbara Orlandi , COORDINAMENTO DONNE CGIL; Sibilla Santoni, Comitato Pari Opportunità dell’ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE.

Alle ore 20.30 sarà in streaming sulla piattaforma Zoom (durata 60’) lo spettacolo LA MITE di F. Dostoevskij, con Beatrice Visibelli , adattamento e regia Nicola Zavagli ;

Alle ore 21.30 parte il TALKBACK aperto agli spettatori che vorranno intervenire con i loro contributi.

La compagnia Teatri d’Imbarco di Firenze, diretta da Beatrice Visibelli e Nicola Zavagli, con la direzione organizzativa di Cristian Palmi è riconosciuta e sostenuta da Regione Toscana e MiBACT- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e ha costruito da sempre la propria identità artistica attorno a un’idea di teatro popolare d’arte civile, curando campagne di sensibilizzazione intorno a problematiche sociali della contemporaneità legate ai fenomeni di omofobia, razzismo, violenza di genere, in partnership con le più importanti associazioni della società civile.

Tel 055 310230, 3294187925

La visione dello spettacolo sarà gratuita. Per ricevere il link di connessione alla piattaforma alla piattaforma virtuale zoom contattare info@teatridimbarco.it , 3294187925 whatsapp

