Lezione on line Luciano Floridi

Con la lezione dal titolo #3 Utopia digitale? Il verde e il blu si conclude il trittico di lezioni magistrali del filosofo Luciano Floridi, presentato dal Teatro Franco Parenti in collaborazione con Eni in occasione della pubblicazione del volume Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale edito da Raffaello Cortina.

La lezione sarà disponibile on line per due giorni a partire dal 16 novembre previo acquisto del biglietto on line dal costo di 5€.

L’utopia, che fa parte del nostro capitale semantico, non è necessariamente un sogno impossibile, ma può essere intesa come un progetto umano gradualmente realizzabile per migliorare il presente e progettare il futuro.

La nostra epoca soffre di gravissimi problemi ambientali, sia sociali sia ecologici (il verde), ma dispone anche di straordinarie tecnologie digitali (il blu).

Abbiamo bisogno di un nuovo progetto umano all’altezza di queste sfide, per far sposare il verde e il blu, e salvare non solo la natura e la società, ma anche la nostra eccezionale umanità.

Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, è professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab, e chairman del Data Ethics Group dell’Alan TuringInstitute, l’istituto britannico per la data science. Per Raffaello Cortina Editore ha già pubblicato La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo (2017).

PREZZO

5€

Acquistabile on line sul www.teatrofrancoparenti.it