Mosaico: il nuovo brano di Chiara Raggi

“Mosaico” è il nuovo brano della cantautrice riminese Chiara Raggi.

La canzone, disponibile sui digital store e in rotazione radiofonica da martedì 3 novembre, anticipa il nuovo disco di inediti, La natura e la pazienza, la cui uscita è prevista il 10 dicembre 2020.

Le tessere staccate di un mosaico sono pezzetti irregolari, diversi tra loro, alcuni belli altri meno – racconta Chiara.

Le tessere di un mosaico, da sole, non dicono niente. Assumono valore e il loro posto è indispensabile quando, messe una vicina all’altra in condivisione, danno vita a disegni incredibili, diventano un tutt’uno.

L’essere umano è un mosaico, contiene in sé moltitudini e l’insieme dei lati, delle peculiarità e la conseguente accettazione di esse, rende ogni uomo unico, perché composto da tante tessere interiori diverse, contraddittorie a volte ma che ci rendono le persone che siamo.

Al contempo, in una società in cui si alzano barriere da ogni parte, in cui l’individualismo è al centro, in cui la diffidenza e la paura dettano legge, ritrovare una condivisione collettiva, un sapersi guardare nuovamente e riconoscersi nei volti, nei gesti, nei sentimenti dell’altro genera una sorta di mosaico universale, una grande opera d’arte della quale tutti noi facciamo parte, dove c’è un posto per ciascuno.

Il brano, così come l’album, è in uscita per Musica di Seta, la neonata etichetta fondata da Chiara, e dedicata alla produzione, commercializzazione e promozione di album scritti e cantati da cantautrici. Musica di Seta nasce con l’obiettivo di creare un luogo in cui le cantautrici possano trovare un approccio lavorativo etico e rispettoso della musica e della persona, affiancando all’etichetta anche un magazine online e l’organizzazione di eventi ad hoc. Una vera e propria community interamente dedicata alla musica d’autrice.

Parole e musica di Chiara Raggi

———

CREDIT Arrangiato da Chiara Raggi, Massimiliano Rocchetta, Piero Simoncini e Michele Iaia

Arrangiamenti orchestrali di Massimiliano Rocchetta

Produzione artistica di Chiara Raggi e Massimiliano Rocchetta

Produzione esecutiva di Musica di Seta

Chiara Raggi – voce, chitarra acustica e chitarra elettrica Massimiliano Rocchetta – pianoforte, tastiere, Fender Rhodes, Wurlitzer e Glockenspiel Dario Chiazzolino – chitarra elettrica Piero Simoncini – basso elettrico e contrabbasso Michele Iaia – batteria

con Orchestra da Camera di Rimini diretta dal M° Stefano Pecci, registrato e mixato da Cristian Bonato presso Numeri Recording (Cavallino, Rn), masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Studio (Tredozio, FC).

——-

TESTO – MOSAICO

Porpora, blu,

verde bosco, rame

e rosso veneziano.

Angolazioni,

punti di vista che variano.

Siamo così diffidenti,

impauriti da ciò che sarà

ma guardando te

ritrovo parti di me,

di un mondo che ancora c’è.

E’ come un mosaico in fiore.

Siamo la parte migliore di questo universo che sembra cadere.

Siamo quel salto che brucia l’asfalto e lascia la polvere indietro.

Condivisione, questo è il mio mantra d’amore.

Abbiamo lividi da ricordare e storie da scrivere insieme.

E’ un’alchimia di equilibri

e fili rossi segnano la via.

Se guardo te

ritrovo parti di me,

di un mondo che ancora c’è.

E’ come un mosaico in fiore.

Siamo la parte migliore di questo universo che sembra cadere.

Siamo quel salto che brucia l’asfalto e lascia la polvere indietro.

Condivisione, questo è il mio mantra d’amore.

Abbiamo lividi da ricordare e storie da scrivere insieme.

Controvalore in un giorno che muore,

preda che si fa cacciatore,

prati fioriti anche fuori stagione,

condivisione e perseveranza.

Grido il mio mantra a ripetizione.

Grido il mio mantra a ripetizione.

———

BIO CHIARA RAGGI

Chiara Raggi è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana.

Si diploma, a soli vent’anni, in Chitarra Classica presso il Conservatorio “Giovanni Lettimi” di Rimini, frequenta il Biennio Sperimentale di Secondo Livello TESPI, in regia musicale e arte scenica, presso il Conservatorio di Torino “Giuseppe Verdi” e si diploma in qualità di “Autore di Testi” al CET Centro Europeo di Toscolano, fondato e diretto da Mogol nel 2009.

Ha all’attivo tre album, e un quarto in uscita alla fine del 2020: Molo 22 (2009), Disordine (2015) e Blua Horizonto (2019), cantato in lingua Esperanto.

È founder & director del brand Musica di Seta, dedicato alla musica d’autrice attraverso la creazione di una etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi.

È direttrice artistica della Rassegna “Eco di Donna Evolution”, nata a Rimini nel 2019.

Dal 2018 è docente di Songwriting alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino. Collabora con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI).

Finalista al Premio Nazionale Bianca d’Aponte 2018 dedicato alla canzone d’autrice, vince il Premio Suoni dall’Italia consegnatole da Mariella Nava. Nel settembre 2019 riceve il Premio Castrovillari d’Autore. Ad agosto 2020 riceve uno dei più importanti riconoscimenti del mondo Esperantista, il diploma di merito “Elstara Arta Agado” assegnato a personalità che contribuiscono in modo originale ed importante alla diffusione e divulgazione della lingua Esperanto nel mondo.

È interprete e autrice, insieme a Fabiola Fenili, della web serie Le disAvventure di un Cantautore [Femmina] che è approdata in tutti i Cinema Multisala Giometti distribuiti sul territorio nazionale ad aprire il film d’animazione Disney-Pixar “Coco” e anche in televisione su ICARO TV, canale 91 del digitale terrestre.

Dal 2018 al 2020 per tre stagioni è autrice e conduttrice della rubrica settimanale Cantautore [Femmina]: canto e dico cose in diretta tutti i mercoledì mattina alle 10.00 su Icaro TV, canale 91 del digitale terrestre.

A marzo 2018 dà vita insieme alla chitarrista Paola Selva e Fabiana Ferrandino alla rubrica dedicata alla chitarra al femminile GUITAR LADIES, inserto mensile della rivista cartacea CHITARRA ACUSTICA in cui scrive, parla e racconta di chitarre e di chitarriste. Dal 2017 Chiara entra a far parte della “famiglia musicale” di Aramini Strumenti Musicali (Bo) in qualità di endorser per i marchi Effedot Guitars e Leho Ukuleles.

———

