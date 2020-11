NTFI 2020: gli spettacoli on demand sulla Mediateca dello Spettacolo di Ecosistema digitale

Dopo il successo degli spettacoli in live streaming, continua l’esperienza di NTF20 sul web. Con un semplice click è possibile accedere alla Mediateca dello Spettacolo di Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania dove poter vedere, gratuitamente, on demand alcuni degli eventi andati in scena per il Napoli Teatro Festival Italia 2020. Grazie alla Mediateca dello spettacolo della Regione Campania potete guardarli gratuitamente e quando preferite a questo link:

cultura.regione.campania.it/web/teatro/ondemand

Ecco l’elenco dei titoli disponibili:

– SETTIMO SENSO da un racconto di Ruggero Cappuccio, drammaturgia e regia Nadia Baldi, con Euridice Axen

– RESURREXIT CASSANDRA ideazione e regia Jan Fabre, testo Ruggero Cappuccio, performer Stella Höttler

– SALA D’ATTESA – THE WAITING ROOM scritto e diretto da Ettore De Lorenzo, con la partecipazione di Massimiliano Gallo

– PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI da Italo Calvino con Francesco Montanari e Guglielmo Poggi, regia Davide Sacco

– LA MISTICA DEL COSMO mezzosoprano e direzione artistica di Raffaella Ambrosino

– LI CANTI DELLA GATTA CENERENTOLA un progetto di teatro musicale e pupi napoletani di Ambrogio Sparagna, con la partecipazione straordinaria di Iaia Forte

– THE MAGIC DOOR con Giada Colagrande (voce, theremin, tamburo), Arthuan Rebis (voce,chitarra classica, nyckelharpa, hulusi, esraj), Vincenzo Zitello (arpa celtica, lama sonora, flauti, santoor), Giovanna Barbati (violoncello barocco), Nicola Caleo (tamburo a cornice)

– UNA PERSONA – Ovvero come Fernando scoprì di essere stato Luigi spettacolo musicale di Roberta Rossi

– RUMORE DI FONDO da un’idea di Ivo Parlati, Nadia Baldi con Gea Martire

– CONCERTO TRA SCRITTURA E TRASCRITTURA di Roberto De Simone, dall’opera di Johann Sebastian Bach, direttore d’orchestra Luigi Grima

– TUTTE LE NOTTI DI UN GIORNO di Alberto Conejero, lettura drammatizzata con Claudio Di Palma, Marina Sorrenti, a cura di Instituto Cervantes.

– Y-SAIDNAYA ideazione, testo e regia Ramzi Choukair