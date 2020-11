Pomeriggi Musicali: ecco gli appuntamenti del 21 e 22 novembre

I Pomeriggi Musicali continuano la programmazione in live streaming dal Teatro Dal Verme con un weekend fuori programma, quale risposta al favore e all’entusiasmo del pubblico che nelle precedenti occasioni ha seguito e commentato i concerti in diretta streaming dalla sala (purtroppo vuota) sulla piattaforma aperta a tuttihttp://dalverme.org/streaming.php.

Nell’intenzione sempre più rimarcata dei Pomeriggi Musicali di donare musica al pubblico – in queste settimane lontano dai teatri di tutt’Italia – nuovo concerto fuori programma, sabato 21 novembre alle ore 17, con la presenza sul podio di Fabrizio Ventura, direttore che vanta un amplissimo repertorio sia operistico sia sinfonico.

In programma un dialogo tra Robert Schumann – rappresentato dall’Ouvertüre, Scherzo e Finale op. 52 – e il modello col quale tutti i compositori romantici si confrontavano e scontravano, cioè Ludwig van Beethoven – rappresentato dalla Sinfonia n. 4 op. 60. Trentacinque anni separano il brano di Schumann da quello del suo illustre predecessore, durante i quali si dipana gran parte dell’esperienza romantica di conflittuale rapporto con la tradizione e di frenetica ricerca di vie nuove per l’espressività e per la forma.

L’Orchestra dei Pomeriggi Musicali con questo nuovo concerto non previsto in Stagione desidera ancora una volta impegnarsi per proporre agli appassionati momenti musicali anche in questa nuova fase di lotta al Covid-19. È forte la convinzione di quanto la musica, proprio nei momenti più bui, possa essere veicolo di speranza e fonte di benessere.

Proseguono anche, domenica 22 novembre alle ore 11, sempre in streaming su http://dalverme.org/streaming.php i concerti della 14a Stagione dell’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali (in collaborazione con Finzi Academy) dando così a tutte le famiglie la possibilità di trascorrere la mattina di festa nel segno della musica.

Rimandando alla prossima primavera la speciale esecuzione dell’Elisir d’amore di Donizetti per via dell’elevato numero di artisti coinvolti, verrà proposto Il favoloso mondo di Esopo per orchestra e voce recitante, di Manuel Renga, con l’attrice Sara Dho e la direzione di Daniele Parziani. Con l’aiuto delle pagine di Esopo che, con semplici ma efficaci esempi riescono a descrivere, insegnare e formare da millenni i più piccoli (“La cicala e la formica”, “Il cervo e il leone”, “La volpe e l’uva”), viene costruita una fitta rete di riferimenti sonori e musicali, dal repertorio classico, alla musica etnica al Novecento.

La Stagione dei Pomeriggi Musicali proseguirà quindi giovedì 26 e sabato 28 novembre col sassofonista Federico Mondelci in veste di solista e direttore.

A breve saranno date informazioni dettagliate sul recupero dei concerti per i titolari di biglietti o abbonamento.

——

dal Teatro Dal Verme di Milano su

http://dalverme.org/streaming.php

sabato 21 novembre, ore 17

Orchestra I Pomeriggi Musicali

direttore Fabrizio Ventura

Robert Schumann (1810-1856)

Ouvertüre, Scherzo e Finale in mi maggiore per orchestra, op. 52

Ouverture – Andante con moto. Allegro

Scherzo – Vivo. Trio

Finale – Allegro molto vivace

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op. 60

Adagio – Allegro vivace

Adagio

Allegro molto e vivace – Un poco meno allegro

Allegro ma non troppo

———



Fabrizio Ventura, formatosi in pianoforte e composizione a Roma e in direzione d’orchestra e in direzione di coro presso la Hochschule di Vienna, vanta un esteso repertorio operistico e sinfonico dal barocco ai nostri giorni. Già Generalmusikdirektor de Teatro e dell’Orchestra di Münster in Germania, ha ricoperto la medesima posizione all’Opera di Stato di Istanbul e ha diretto i teatri di Baden bei Wien, di Meiningen e Klagenfurt, la Volksoper di Vienna e il Teatro di Biel in Svizzera. È stato primo direttore del Teatro di Braunschweig e del Teatro di Stato di Norimberga. Ha diretto, fra l’altro, al Royal Opera House di Londra, al Festival di Edimburgo, al Teatro Reale di Copenhagen, al Teatro Reale di Stoccolma, all’Opera di Oslo, all’Opera di Stato di Praga, all’Opera di Sydney, al Teatro dell’Opera di Roma, alla Fondazione Arena di Verona, Carlo Felice di Genova, Teatro Verdi di Trieste, Opera di Nizza, al Teatro di Berna, all’Aalto Theater di Essen, al Teatro Comunale di Bologna, al Festival di Maggio di Wiesbaden. Ha collaborato con numerose istituzioni quali l’orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, l’Orchestra della Radio di Monaco, l’Orchestra della Radio di Lipsia, l’Orchestra dell’Opera di Stato di Monaco, l’Orchestra di Stato di Stoccarda, la Filarmonica di Stoccarda, l’Orchestra da camera di Stoccarda, la Beethoven Orchester di Bonn, l’Orchestra Sinfonica di Monaco, L’Orchestra Sinfonia di Amburgo, l’Orchestra della Residenza dell’Aja, l’Orchestra da Camera di Vienna, l’Ensemble Klangforum di Vienna, la Filarmonica di Bratislava, l’Orchestra da camera di Zurigo, L’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile della Comunità Europea. Collabora con solisti come come Nelson Freire, Frank Peter Zimmermann, Christian Tetzlaff, Arabella Steinbacher, Daniel Müller-Schott, David Geringas, Sabine Meyer, Albrecht Mayer, Benjamin Grosvenor, Leo Nucci, Mariella Devia, Rolando Panerai, Siegfried Jerusalem, Bernd Weikl, Christiane Oelze, e con registi come Claus Guth, Sebastian Baumgarten o Brigitte Fassbaender.

——–

domenica 22 novembre, ore 11

regia Manuel Renga

voce recitante Sara Dho

Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali

direttore Daniele Parziani

Il favoloso mondo di Esopo

Luigi Boccherini

Minuetto e Trio dal Quintetto op. 13 n. 5

Tradizionale

Camerun (trascrizione di Alberto Cara)

Polonia (trascrizione di Alberto Cara)

Andrea Holzer-Rhomberg

Fiddle-de-dee

Soon Hee Newbold

Gaelic Castle

Tradizionale

Swansea Town (arrangiamento Gustav Holst)

Johann Strauss

Pizzicato Polka (arrangiamento Andrè van Haren)

Ben Clinesmith

Polka and Waltze

———–



Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali

L’Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali nasce nel 2007 e si esibisce nello spettacolo di Francesco Micheli I Musicanti di Brema, che si è tenuto presso il Teatro Dal Verme di Milano nel marzo 2007. Il grande successo dello spettacolo spinse la Fondazione I Pomeriggi Musicali in collaborazione con l’Associazione Culturale Sconfinarte ad istituire l’Accademia di Formazione Professionale Orchestrale I Piccoli Pomeriggi Musicali. L’Accademia nasce per promuovere la cultura orchestrale tra i bambini avviati allo studio della musica preparandoli all’esecuzione dei concerti della Stagione di Musica per i bambini, ma si pone anche lo scopo di appassionare le nuovissime generazioni al mondo della musica classica. L’esperienza degli ultimi anni ha infatti dimostrato che il pubblico di bambini si riconosce nei giovani esecutori sul palcoscenico e impara a sentire la musica come un’esperienza alla sua portata e non riservata al mondo degli adulti. Dell’Orchestra, che ha sede stabile presso il Teatro Dal Verme, fanno parte bambini e ragazzi in età compresa tra i 7 e i 17 anni provenienti dal Conservatorio di Milano e da varie Scuole ed Accademie Musicali milanesi. I giovani musicisti non si esibiscono unicamente presso il Teatro Dal Verme: nel corso dell’anno accademico hanno anche l’opportunità di fare esperienza della musica in tour esibendosi in altre prestigiose sedi come il Teatro degli Arcimboldi, i Laboratori Scala Ansaldo, l’Auditorium di Milano, Teatro Allianz, Museo del Novecento (nel prestigioso “Festival delle Cinque Giornate” di Milano), Teatro Sociale di Como, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Quirino di Roma (con registrazione del concerto da parte di Radio Vaticana), Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, Auditorium di Maccagno, Teatro del Mare di Menfi, Teatro San Rocco di Seregno, Auditorium Salesiani di Recanati, Teatro Pasta-Giuditta di Saronno, Teatro Sociale di Stradella. Hanno avuto la possibilità di lavorare con grandi solisti e attori di fama quali, tra gli altri, Bruno Canino, Gabriele Cassone, Enrico Dindo, Francesco Salvi. Il compositore Alessandro Solbiati è stato autore di Crescendo, otto brevi brani in forma di studio per orchestra da camera, commissionata da I Pomeriggi Musicali. L’opera è dedicata all’Orchestra de I Piccoli Pomeriggi Musicali e ha visto Solbiati coinvolto in un progetto di “compositore residente” per le stagioni musicali 2011/2012 e 2012/2013. Di questo lavoro è stato realizzato dall’Orchestra anche il CD dal titolo appunto Crescendo. Dal 2013 ad oggi il tema conduttore dei concerti delle stagioni è stato quello di narrare le favole classiche (fratelli Grimm, H.C. Andersen, favole tradizionali) in collaborazione con gli attori di Milano Teatri Scuola Paolo Grassi. Manuel Renga è il regista residente che firma e firmerà tutti gli spettacoli fino all’attuale stagione, la 14a, grande traguardo per la nostra compagine di giovanissimi che affronteranno anche la musica d’opera e di balletto. I Piccoli Pomeriggi Musicali sono Nucleo aderente al Sistema-Orchestre e Cori infantili in Italia e fanno parte di FuturOrchestra, l’Orchestra lombarda del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia patrocinata da Claudio Abbado, che ha debuttato il 29 maggio 2011 presso i Laboratori Scala Ansaldo sotto la guida di Daniele Rustioni durante il prestigioso evento “Costruire con la Musica” e che ha tenuto concerti in Teatri prestigiosi sotto la guida di Direttori e Solisti di chiara fama. L’Orchestra è considerata tra le realtà più interessanti nel panorama delle formazioni giovanili ed è alla sua quattordicesima stagione musicale realizzata in collaborazione con Finzi Academy. Direttore della formazione musicale è, dalla sua fondazione, Daniele Parziani.

——–

Informazioni

Teatro Dal Verme

via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121, Milano

Tel. 02 87 905 208 – www.ipomeriggi.it

Segui le pagine istituzionali facebook: @teatrodalverme @orchestraipomeriggimusicali @ipomeriggi