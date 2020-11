Quartieri dell’arte vola in Russia

Live a Ekaterinburg (Urali) e online da Palazzo dei Papi di Viterbo, il Festival non si ferma. Venerdì 20 novembre (ore 12.00) in scena live al Teatro Kolyada di Ekaterinburg e in streaming sul sito e sui social del Festival. Sabato 21 novembre presentazione in diretta online dal Palazzo dei Papi di Viterbo